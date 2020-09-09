МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Кабмин РФ обсудит на заседании в четверг вопрос о выделении Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщает пресс-служба правительства.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о выделении в 2020 году Роструду из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету… Байконура субвенций на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам… и распределении указанных средств между субъектами РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным таковыми в установленном порядке.