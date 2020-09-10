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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Навальнились всем миром — Дело пациента клиники Charite ведет к новому кризису в отношениях между Россией и Западом — История с российским оппозиционером Алексеем Навальным, проходящим лечение в Берлине, перерастает в новый системный кризис в отношениях России с Западом.

— "У нас должна быть обратная связь с людьми" — Генпрокурор Игорь Краснов о том, как, надзирая за законностью, помогать гражданам — Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в своем первом интервью рассказал начальнику отдела происшествий "Ъ" Максиму Варывдину, зачем он обязал прокуроров выезжать на места происшествий, почему у надзора нет необходимости в возвращении права на возбуждение уголовных дел и как ведомство помогает гражданам пережить последствия пандемии коронавируса.

— Максим Знак свыше — После того как в Минске задержали и его, многое окончательно стало ясно — 9 сентября в Минске продолжались задержания членов президиума координационного совета оппозиции. Так, задержали юриста Максима Знака. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, что были и ложные вызовы.

— Августейшие кредиты — За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей — Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб.

— "Все как в сказке" — Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов обратился к ФСБ — Бывший спецкор "Ъ" и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов направил из СИЗО ходатайство в ФСБ с просьбой разъяснить ему наконец суть обвинения в госизмене.

— Взгляд на ВВП из окна квартиры — ВШЭ предлагает рассмотреть национальные цели развития с общественной стороны — Высшая школа экономики (ВШЭ) в рамках обсуждения целей национального развития и коррекции нацпроектов готовит к публикации доклад о взглядах исследователей университета на этот вопрос.

— Карантину выставили счет — Потери от него во втором квартале стоили 7,5% ВВП — Согласно первой оценке Росстата производственным методом, ВВП снизился во втором квартале 2020 года на 8% после роста на 1,6% в первом.

— Дальневосточная авиакомпания не складывается — Ее заменит альянс местных перевозчиков — Как выяснил "Ъ", правительство может отказаться от идеи создания единой дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры".

— Безработица прошла мимо банков — Пандемия заставила финансистов ускоренно набирать специалистов — Во время общего увеличения числа безработных в период "коронакризиса" банки, напротив, показали рост численности сотрудников. Причем наибольший прирост был зафиксирован крупными универсальными игроками.

— Госкомпании откатили обновление софта — Импортозамещение предлагается ускорить с низкой базы — В 2020 году государству предстоит отыграть хотя бы часть существенного падения доли отечественного софта в закупках, следует из проекта плана правительства по достижению национальных целей развития РФ.

— Вагоны поджимают колеса — Операторы забирают парк в собственность — Рейтинг железнодорожных операторов за тяжелое для отрасли первое полугодие 2020 года не претерпел изменений, хотя расценки и грузовая база продолжают падать.

— Бензин сохраняет спокойствие — Он дешевеет в опте и не дорожает в рознице — Стоимость бензина перестала расти в рознице и более месяца устойчиво снижается в оптовом звене. Участники рынка, которые прежде опасались взлета цен на фоне осенних ремонтов на НПЗ, уже не ожидают какой-либо напряженности на рынке топлива из-за значительных запасов на нефтебазах и ослабления спроса после завершения периода отпусков.

— Окно в евробонд — Эмитенты облигаций пошли на внешний рынок — С начала осени российские эмитенты активизировали деятельность на внешнем долговом рынке. После успешных размещений "Норильского никеля" и VEON еще несколько игроков объявили о проведении встреч с инвесторами.

— "Почта России" перезаряжает постамат — Запуск сети для доставки заказов откладывается — Закупка "Почтой России" постаматов почти за 1,5 млрд руб. не состоялась из-за отсутствия интереса со стороны поставщиков. Неудача может замедлить амбициозные планы компании по созданию одной из крупнейших постаматных сетей, но там уверяют, что не отказываются от идеи. Проект потенциально может заинтересовать структуры "Ростеха", который как раз сейчас решил выйти на этот рынок.

— "Яндекс" подключится к телевизорам — Компания готовит новую мультимедийную приставку — "Яндекс" планирует выпустить на рынок новые устройства с голосовым помощником "Алиса". По информации "Ъ", одним из них станет ТВ-приставка с мультимедийной системой и магазином приложений "Яндекса".

— У фермеров пустеют поля — Для них может осложниться временный ввоз иностранных комбайнов — Сельхозпроизводители РФ могут столкнуться с новыми трудностями при уборке урожая. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует ограничить использование аграриями иностранных комбайнов, поставляемых по упрощенной процедуре временного ввоза, сроком на десять дней.

— Uvenco пошла за кофе — Компания апробирует новый для себя формат — Операторы вендинговых автоматов продолжают искать новые источники доходов в условиях ограниченно открытых бизнес-центров. Так, один из заметных игроков этого рынка — ГК Uvenco Бориса Белоцерковского начала развивать собственные кафе в торгцентрах.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России — Населению не придется платить за подключение к трубе домов и дач — Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены.

— Минфин и Центробанк поспорили о госдолге — Антон Силуанов считает небольшое увеличение госдолга безопасным — Госдолг России по итогам 2021 г. приблизится к отметке 20% ВВП, сообщил на стратегической сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов. В последний раз такие цифры мы видели в 2004 г., когда объем госдолга равнялся 20,8% ВВП.

— "Умное голосование" Алексея Навального укажет на успешных оппозиционеров — Его сторонники отобрали своих кандидатов на выборах 13 сентября — 13 сентября на всех уровнях выборов, кроме губернаторов и выборов в небольших муниципалитетах, будет работать организованное штабом Навального "умное голосование".

— Пропавшая белорусская оппозиционерка Мария Колесникова нашлась в тюрьме — Ее обвиняют в призывах к захвату власти — Один из лидеров протеста против президента Александра Лукашенко – Мария Колесникова арестована 9 сентября и сейчас находится в минском СИЗО. Об этом первым сообщил ее отец Александр Колесников.

— Бизнес-омбудсмен предложил создать "банк плохих долгов" — Борис Титов считает, что Центробанк должен выкупить у банков безнадежные долги бизнеса — Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил вернуться к обсуждению создания "банка плохих долгов".

— Бизнесу предлагают уплачивать налоги единым платежом — Эксперты критически оценивают предлагаемую новацию — Компании и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги единым платежом – Федеральная налоговая служба сама найдет и посчитает обязательства каждого предпринимателя перед бюджетом и вовремя их оплатит.

— Что не так с имиджем кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис — Первая темнокожая женщина, претендующая на этот пост, путается в своих политических воззрениях — Сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которую Джо Байден пригласил вице-президентом, поначалу сама собиралась баллотироваться в президенты от демократической партии.

— Структура Сбербанка и Mail.ru получит контроль в "Кухне на районе" — Оставшиеся доли останутся у основателей сервиса — Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка "О2О" покупает сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", говорится в сообщении банка. Там сказано, что партнеры получат 84,7% проекта. Сделку планируется закрыть до конца IV квартала 2020 г.

— "Мегафон" столкнулся с дефицитом виртуальных sim-карт — Они пользуются повышенным спросом, а для операторов действуют лимиты на подключение с их помощью абонентов — Абонентам, пытающимся подключить электронные sim-карты "Мегафона", отказывают как в региональных офисах оператора, так и в его московских салонах.

— Совладелец "Персоны" занялся инвестициями в недвижимость — Денис Цыпулев выкупает штаб-квартиру Русстройбанка на Таганке — Бизнесмен Денис Цыпулев стал победителем аукциона по продаже здания штаб-квартиры Русстройбанка общей площадью 2310 кв. м в Большом Дровяном переулке в Москве, следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома.

— Выдача карт с овердрафтом рекордно снизилась — В скором времени их могут полностью вытеснить кредитки, считают эксперты — В июле 2020 г. банки выдали россиянам в 8 раз меньше карт с опцией овердрафта (возможностью перерасхода средств на счете), чем в июле прошлого года, – 2800 шт. против 22 300 шт.

— IT-гигант Baidu намерен привлечь $2 млрд для своего биотехнологического стартапа — На фоне пандемии инвестиции в цифровое здравоохранение в мире растут — Китайская компания Baidu, которой принадлежит одноименный поисковик (лидер в Китае), ведет переговоры с инвесторами о привлечении $2 млрд в течение трех лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— По счетам пандемии — Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие и как закончат второе — Экономическое положение регионов в первые шесть месяцев неотделимо от пандемии коронавируса — она и связанные с ней ограничения прошлись катком практически по всем важным показателям.

— Команда "Подъем" — Просевшую российскую экономику после коронавируса заразили оптимизмом — Правительство, судя по всему, начало смотреть на посткоронавирусную ситуацию в экономике гораздо оптимистичнее. Так, вполне возможно, что спад ВВП окажется далеко не таким глубоким, как предполагалось еще совсем недавно.

— Урок с заложниками — В тюменской школе старшеклассники, переодетые в террористов, устроили школьникам учения — Власти Тюменской области разбираются в скандальной истории, произошедшей в школе N 2 города Ишима. Тематический урок "Мир без террора" стал для многих школяров шоком: переодетые в террористов старшеклассники "взяли в заложники" пятиклашек.

— Просите прощения — Верховный суд разрешил прощать должникам просрочки по кредиту из-за пандемии — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что банки не вправе навязывать гражданам дополнительные услуги при выдаче кредита.

— "Инфлювака" не будет — Привиться от гриппа импортной вакциной можно будет не раньше октября — В госзакупках иностранные компании не участвуют — действует правило "третий лишний": когда на торги выходят хотя бы два российских производителя лекарств, зарубежные к участию уже не допускаются.

— Без тени и сомнений — Владимир Путин обсудил подготовку к зиме, поддержку туризма и развитие системы маркировки товаров — Развитие системы маркировки товаров стало главной темой видеоконференции президента с членами правительства. Как обычно, прежде чем начать разговор по повестке, Владимир Путин затронул ряд актуальных тем — среди них подготовка к зиме, развитие туризма и цифровизация госуслуг.

— День до старта — Элла Памфилова: Избирательная система готова к выборам — Центризбирком провел в среду последнее заседание перед стартом Единого дня голосования и признал избирательную систему страны полностью готовой к работе. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что выборы в этом году особенно сложные, на условия их проведения повлияло несколько факторов, в том числе ситуация с коронавирусом и изменения в законодательство.

— Есть много вопросов — Василий Пискарев: Что скрывают наши немецкие партнеры — 10 сентября исполняется ровно год с того момента, как Госдума на своем заседании утвердила решение о создании Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

— Книга и цифра — Михаил Мишустин: Культура не должна полностью уходить в виртуальное пространство — С небольшой отсрочкой, вызванной пандемией коронавируса, премьер-министр Михаил Мишустин все-таки смог лично вручить премии правительства в области культуры за 2019 год.

— С бочки на бок — Цена на нефть пала жертвой слабого спроса — Цена барреля нефти Brent на этой неделе опустилась ниже 40 долларов — до трехмесячного минимума на фоне распродаж на мировых фондовых площадках, ожидания второй волны пандемии и более слабого, чем ожидалось, спроса.

— Пособие на вырост — Безработным родителям доплатят три тысячи рублей на детей в сентябре — Премьер-министр Михаил Мишустин продлил выплаты на детей безработным родителям до конца сентября. Постановление опубликовано на сайте правительства.

— Don't speak — Обязательный ЕГЭ по иностранному языку отменили — Совет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) при Минпросвещения России одобрил проект изменений, исключающий иняз из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

— Доходы региональных бюджетов не успели за расходами — Расходы консолидированных региональных бюджетов по итогам I полугодия предсказуемо превысили доходы. Однако дефицит оказался не таким уж большим — Успешному прохождению регионами первой половины этого года способствовали трансферты из федерального бюджета для покрытия выпадающих доходов.

— Добыча не смогла оказаться полезной — Промпроизводство в первом полугодии подкосило сокращение спроса из-за карантина и добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако в целом сокращение выпуска в промышленности (на 3,5%) оказалось менее драматичным, чем ожидалось в апреле — мае, в разгар пандемии — Положение в отдельных субъектах определялось структурой их экономик и жесткостью карантинных ограничений.

— Цены держатся за каждый метр — Объемы ввода жилья в первом полугодии 2020 года упали в России на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За шесть месяцев введено в эксплуатацию 27,9 млн кв. м жилья — Значительно выросли объемы новостроек в Магаданской области (в 2,6 раза) и Ненецком АО (в 2,15 раза).

— Трудоспособное население понесло потери — На фоне пандемии смертность в стране за первые полгода выросла на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года — Всего умерли 1,128 млн человек, однако летальность из-за COVID-19 подтверждена только в 1,62% случаев: так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от новой инфекции на 8 сентября в стране умерли около 18 тысяч человек.

— Завод работает, а магазин закрылся — Безработица на уровне 6%, годовой рост официально вставших на учет в службах занятости в 3,7 раза — таковы основные итоги рынка труда за первые шесть месяцев 2020 года — Коронакризис прошелся по всем регионам, отраслям и профессиям. Однако его воздействие не везде проявилось одинаково.

— Цены подхватили вирус — Различия в темпах роста цен в разных регионах в 2020 году оказались менее выраженными, чем в предыдущие годы. За первое полугодие разброс значений колебался от 4,7% в Коми до 1,6% в Якутии — Коронакризис наложил неповторимый отпечаток на причины, по которым в одних регионах цены растут быстрее, а в других — медленнее. О немонетарных факторах инфляции в этом году "РГ" рассказали в Банке России.

— Прерванный полет — В Японии из-за пассажира, отказавшегося надеть медицинскую маску, посадили самолет — В Японии самолет лоукостера Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за отказа пассажира надевать во время полета медицинскую маску.

— Бычки приносят яйцо — Китайские власти идут на различные ухищрения, чтобы приучить граждан не мусорить на улицах и сортировать отходы — Например, в Чунцине перед многоэтажными домами установили видеокамеры, которые фиксируют, из какого окна выбросили мусор, и выписывают штраф.

— Мигранты сожгли свой лагерь?— В лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос вспыхнул крупный пожар. Лагерь находился на карантине после обнаружения COVID-19 минимум у 36 мигрантов — По словам официальных лиц, больных содержали изолированно на участке, который не пострадал от пожара.

— Трамп купит срок — Президент США Дональд Трамп готов потратить любую необходимую сумму из собственного кармана для того, чтобы одержать победу на выборах 3 ноября и переизбраться на второй срок — Об этом он рассказал журналистам, подчеркнув, что считает предстоящее голосование "самым важным в истории страны".

— Подвела любовь к спорту — Французский премьер сам ушел на карантин — Глава французского правительства Жан Кастекс был вынужден уйти на карантин. В минувшую субботу премьер решил посмотреть, как идут дела на проходящей сейчас велогонке Tour de France.

— По следам "Черных пантер" — В США начали формировать темнокожие ополчения — Непрекращающиеся в течение последних четырех месяцев расовые волнения в США способствовали резкому росту внутреннего экстремизма в Америке.

— Ключ на старт — Голоса избирателей в Москве защитят — Представители Общественного штаба, которые будут следить за дополнительными муниципальными выборами, в присутствии телекамер и журналистов 9 сентября разделили на шесть частей ключ электронного голосования: элементы зашифрованного кода записаны на флешкарты и переданы хранителям.

— Пора на укол — В столице началась вакцинация в рамках исследования вакцины от COVID-19 — 9 сентября в столице началась вакцинация жителей против новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно пока в шести медучреждениях города.

— Тайфуны озлобились — Режим ЧС ввели еще в трех районах Приморья — На приморский край один за другим обрушились два супертайфуна — "Майсак" и "Хайшен". Шли они друг за другом, первый отличился сильным ветром — до 40 метров в секунду, — такого в крае не было больше 50 лет. Ураган оставил без света более 100 тысяч жителей, и работы по восстановлению электроснабжения велись несколько суток.

— Пироги раскрутят — Самозанятым помогут продвигаться в Instagram — Для жителей Приморья разработали новую меру поддержки — команда специалистов центра "Мой бизнес" будет работать с аккаунтом самозанятого в течение месяца.

— Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году — Первую очередь фармацевтического завода "Биокад" ввели сегодня в эксплуатацию на территории особой экономической зоны в Зеленограде — Новое предприятие будет производить лекарства для лечения онкологических заболеваний.

— Расшитые дороги — Какие автотрассы появятся в России к 2035 году — Два главных высокоскоростных маршрута страны от Петербурга до Черного моря и от Москвы до Кузбасса будут построены в России в ближайшие пять лет. О сроках создания новых магистралей объявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на Международном форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

— Допрос под камеру — Защите разрешат фиксировать на видео все следственные действия — Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко положительно оценил подготовленный Минюстом России проект закона о внесении изменений в УК РФ и УПК РФ. Инициатива вводит наказание за помехи адвокатам в их работе, а также в целом усиливает позиции защиты в процессе.

— Страховщик еще и сыщик — Страховыми мошенниками займутся штатные детективы — В страховых компаниях могут появиться штатные детективы. Это произойдет, если будет принят закон "О частной детективной деятельности", над которым уже не первый год работают в Госдуме.

— Осмотр в нагрузку — Минтрансу предложили ужесточить контроль над каршерингом — Минтрансу предложили усилить контроль за каршерингом. В частности, обязать компании, предоставляющие эту услугу, чаще проводить техосмотр машин.

— Пластик приказал долго ждать — Количество банковских карт на руках у граждан резко сократилось — Россияне стали реже использовать банковские карты — на руках у граждан по итогам II квартала их оказалось на 4,5 млн меньше, чем в начале года, следует из данных Банка России.

— Деньги вылетают в трубку — В России начнут бороться с подменой телефонных номеров — По инициативе Минкомсвязи и МВД создана межведомственная рабочая группа по противодействию телефонному мошенничеству. В нее вошли также представители ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ РФ, банков и операторов связи.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Политическая самоизоляция закончилась — Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев — об экономической независимости, реформах и о том, что отсутствие опыта в политике — это плюс — У любого нового дела есть несколько стадий его восприятия людьми. Сначала идет недоверие, скепсис.

— Сам про себя: Москва не будет закупать иностранные вакцины от COVID-19 — Сейчас Россия обсуждает с ВОЗ преквалификацию своего препарата Sputnik V — Вакцинацию россиян от COVID-19 планируют провести с использованием отечественных препаратов, а потому необходимости закупать иностранные продукты по борьбе с новым коронавирусом у России нет.

— "Нужно развести учебный процесс и дни выборов" — Глава ЦИК Элла Памфилова — об идее переноса ЕДГ и подготовке к трёхдневному голосованию — Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключает переноса единого дня голосования (ЕДГ) и считает логичным отмену дня тишины, однако решить эти вопросы должны законодатели. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "Известиям".

— Растущий месяц: протесты в Минске продолжатся до холодов — Единственный выход для белорусского общества — перенести обсуждение с улицы на политическую платформу, считают эксперты — Спустя месяц после президентских выборов в Белоруссии митинги несогласных с их результатами далеки от завершения. Низовой протест и воскресные марши продолжатся как минимум до холодов, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Оставь одежду: США могут запретить импорт хлопка из Синьцзяна — Почему в этом случае пострадают не только китайские производители — На этой неделе президент США Дональд Трамп может объявить о запрете на импорт текстиля из Китая, который мог быть произведен с использованием принудительного труда в Синьцзяне.

— "Ущерб от взлома облака может быть размером с национальную экономику" — Евгений Касперский — об опасностях цифровых технологий, границах приватности и эволюции хакеров — Хакерские сообщества эволюционировали и могут сейчас осуществлять атаки, на которые раньше были способны только госслужбы, сообщил "Известиям" генеральный директор "Лаборатории Касперского", программист и бизнесмен Евгений Касперский.

— Промышленная эволюция: кабмин поддержит технопарки на 5,3 млрд рублей — Кроме того, будет создан новый механизм компенсации инвестиций бизнесу — Правительство перезапустит промышленную политику и поддержит развитие индустриальных парков в России. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Юрия Борисова ("Известия" ознакомились с материалами к нему).

— Игра раздора: лишится ли Apple монополии в App Store — Если суд встанет на сторону Epic Games, платные сервисы подешевеют на 10% — Судебное разбирательство между Apple и разработчиком игр Epic Games может продлиться два-три года и привести к изменению правил работы магазинов приложений, считают опрошенные "Известиями" аналитики.

— Малый на Севере: ракетный корабль "Буян-М" успешно прошел проверку — "Зеленый дол" совершил поход в Баренцево и Белое моря — Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Зеленый дол" проекта "Буян-М" прошел проверку в суровых условиях Баренцева и Белого морей.

— Шито-закрыто: магазинам грозит новая заморозка в случае всплеска COVID-19 — Ритейлу не дали гарантий смягчения ограничений на будущее — Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади.

— Марочный товар: что еще подвергнут идентификации в ближайшее время — Президенту доложили о борьбе с подделками, перспективах внутреннего туризма и готовности к отопительному сезону — Маркировка товаров — действенный инструмент в борьбе с контрафактом. При этом одна из сфер, где необходимо расширять идентификацию, — это рынок алкогольной продукции, поскольку доля подделок здесь достигает 30%.

— Спасение спасающих: режим работы врачей в "красной зоне" пересмотрят — Больницам подготовят рекомендации по труду и отдыху медперсонала, контактирующего с зараженными COVID-19 — Для предотвращения массового заражения врачей, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти подготовят новые рекомендации по времени ротации смен медперсонала и нахождения в "красной зоне".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Безальтернативная прививка — В России приостановлено использование зарубежных вакцин от гриппа — Как выяснил РБК, зарубежные вакцины от гриппа будут недоступны россиянам вплоть до середины октября-начала ноября.

— Протест лишился президиума — В Минске задержан еще один соруководитель координационного совета оппозиции — Из семи членов президиума координационного совета белорусской оппозиции на свободе и не за границей осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Протестную активность это не снизит, полагают эксперты.

— Росстат вернул полпроцента — Официальная оценка падения Ввп во втором квартале скорректирована — Росстат снизил оценку падения ВВП России с 8,5 до 8% во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии. Спад оказался меньше, чем в других странах, из-за не столь развитой сервисной экономики и низкой доли малого бизнеса.

— Принуждение в кассовом порядке — Андрей Луговой подготовил законопроект, ужесточающий работу розничных рынков — В октябре в Госдуму будет внесен законопроект, разработанный депутатом Андреем Луговым и обязывающий управляющие рынками компании проверять продавцов на наличие касс. В случае нарушений УК грозит штраф до 10 млн руб.

— Новые риски развернули нерезидентов — Иностранные инвесторы возобновили сброс российских акций — В августе нерезиденты вновь вернулись к продаже российских акций, хотя в июле впервые с февраля иностранцы покупали ценные бумаги. Возобновившиеся продажи могут говорить о возвращении санкционных рисков, считают эксперты.

— Сетка для Сети — Российские телевещатели предложили уравнять правовое регулирование для них и интернет-платформ с видеоконтентом — Телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в интернете, должны иметь схожие принципы регулирования, считают вещатели. Причина — зрители все чаще смотрят видеоконтент в сервисах формата YouTube или "ВКонтакте".

— Край пожал плоды карантина — Доходы ставрополья от курортного сбора оказались на порядок меньше прошлогодних — За три летних месяца россияне, остановившиеся в санаториях и здравницах Ставропольского края, заплатили около 23 млн руб. курортного сбора.