10 сентября. (Dow Jones). Американские фондовые рынки в среду восстановились после трехдневного отката акций крупных технологических компаний, из-за которого Nasdaq Composite вышел в зону коррекции.

Акции ведущих технологических фирм, которые до этого были драйверами отката, в среду возглавили повышение. Бумаги Apple, Microsoft и Amazon подорожали как минимум на 3,7%.

По итогам торгов Nasdaq вырос на 293,87 пункта, или 2,7%, до 11141,56 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 439,58 пункта, или 1,6%, до 27940,47 пункта. S&P 500 повысился на 67,12 пункта, или 2%, до 3398,96 пункта.

"Ситуация стала намного более спокойной, – указал Фавад Разакзада, аналитик ThinkMarkets. – Произошла коррекция, которая должна была состояться несколько недель назад. Теперь инвесторы задаются вопросом, стоит ли им покупать подешевевшие в последние дни акции".

По мнению Шона Сана, портфельного управляющего Thornburg Investment Management, этот откат стал лишь примером обычного рыночного цикла. Как он отметил, акции ведущих технологических компаний по-прежнему очень прибыльны, и в сочетании с намерением ФРС сохранять ставки на низком уровне акции по-прежнему кажутся разумным вложением.

"Эти продажи не были поворотным моментом, – добавил Сан. – Инвесторы возвращаются на рынок".

Несмотря на недавние потери Nasdaq вместе с другими ведущими американскими индексами после месячного ралли остается выше мартовских минимумов примерно на 50%.

"Акции технологических компаний дороги, потому что считается, будто они могут расти вне зависимости от состояния экономики, – говорит старший инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments Джеймс Этей. – Но это спорное утверждение". Этей добавил, что на фоне распродажи акций технологических компаний стали более привлекательны бумаги защитных компаний, которые производят товары, пользующиеся спросом вне зависимости от экономической обстановки.

В последние недели инвесторов заботит срок и объем потенциальных новых правительственных программ поддержки экономики в США. Сенаторы от Республиканской партии вчера предложили новый, более скромный пакет мер помощи пострадавшим от коронавируса, стремясь сплотить партию и набрать политические очки. Переговоры с демократами по-прежнему не принесли результатов. Партии обвиняют друг друга в том, что летом им не удалось добиться прогресса в этом вопросе.

"Обвала, которого некоторые опасались, не произошло. Восстановление продолжилось, хотя и более медленными темпами, – говорит старший рыночный экономист Capital Economics Оливер Джонс. – Сохраняются надежды на то, что какая-то программа все же появится, однако судить о сроках теперь сложно".

Акции Slack Technologies, которая опубликовала отчетность во вторник после окончания регулярной сессии, упали на 14%. Хотя компания улучшила годовой прогноз и сообщила о рекордных продажах, инвесторы остались разочарованы объемом выставленных счетов за подписку.

Акции Tiffany упали на 6,4% после того, как LVMH, которая торгует предметами роскоши, заявила, что отказывается от покупки производителя ювелирных изделий за 16,2 млрд долларов. Она сообщила, что сама Tiffany и французское правительство попросили ее перенести сделку на более поздний срок, чем тот, что был предусмотрен в соглашении о слиянии.

AstraZeneca PLC приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за непонятной болезни одного из участников тестов. Инвесторы, однако, были не слишком обескуражены этой новостью, акции компании подешевели на 0,5%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 1,6%. Рост возглавили акции нефтедобывающих корпораций, а также компаний, которые считаются более устойчивыми в период кризиса, в том числе коммунальных компаний и операторов связи. Тем времени бумаги компаний из туристического сектора, например бюджетного авиаперевозчика easyJet и сети отелей InterContinental Hotels Group, понизились, так как из-за роста числа заражений коронавирусом в Европе были ужесточены ограничения на путешествия.

Азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно последовали за американскими вниз. Китайский Shanghai Composite понизился на 1,9%, японский Nikkei потерял 1%.

Цены на нефть выросли, тогда как вчера произошло самое сильное падение за несколько месяцев. Баррель нефти марки West Texas Intermediate вырос в цене на 3,5% до 38,05доллара.

Опубликованные ранее в среду данные показали, что снижение цен производителей в Китае в августе замедлилось, что говорит о восстановлении спроса.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с 0,698% до 0,702% днем ранее. Золото подорожало на 0,6% до 1944,700 доллара за тройскую унцию.

— Авторы Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com, Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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