МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к заместителю председателя правительства Юрию Борисову с предложением продлить срок действия или сделать бессрочными сертификаты на продукцию российских мастеров–оружейников, письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости.

К Титову обратились участники "Гильдии мастеров–оружейников Златоуста", в которую входят 12 предприятий, занимающихся производством декоративного и коллекционного оружия и предметов декоративно-прикладного искусства.

Сейчас на каждую модель их уникальной продукции Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдает сертификат соответствия сроком на три года. "По истечении данного срока, несмотря на то, что характеристики и форма моделей никак не изменились, предприятия обязаны оформлять повторные сертификаты соответствия (продлять срок сертификатов) на эти же модели и на этот же срок действия, что соответственно влечет за собой ощутимые финансовые затраты", — указывает омбудсмен в письме.

"Принимая во внимание вышеизложенное, буду признателен за поручение ответственным органам власти о проработке вопроса увеличения сроков действия сертификатов на однотипную продукцию или придания им бессрочного характера", — пишет Титов.

Согласно информации на сайте гильдии, златоустовские украшенные клинки хранятся в Оружейной палате в Кремле, в Эрмитаже, в военно-историческом музее Санкт-Петербурга, библиотеке Конгресса США, Имперском военном музее Лондона, а также в Лувре (Франция). В ассортимент продукции предприятий гильдии входят украшенное холодное оружие — мечи, сабли, шашки, палаши, шпаги, кинжалы, кортики, сабли, ножи охотничьи, туристические и перочинные, кирасиры, булавы, топоры, а также наборы для охотников, разнообразная посуда, предметы сервировки стола, украшения интерьера, церковная утварь, художественные изделия из чугуна, булатная сталь, специальная "ножевая" сталь и пр.