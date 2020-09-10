ВАШИНГТОН, 10 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп продлил на год торговые ограничения в отношении Кубы.

Как говорится в распоряжении главы государства, продление действия положений закона "О торговле с врагом" необходимо, так как это "отвечает национальным интересам США".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.

Закон "О торговле с врагом" вступил в силу в 1917 году. Он применяется к странам, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для США.