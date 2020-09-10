МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем снижается против доллара и евро на фоне преобладания внешнего негатива.

Возобновившееся сползание рынка нефти и западных фондовых индексов поддерживает умеренное ослабление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.53 мск повышался на 9 копеек, до 75,41 рубля, курс евро — на 26 копеек, до уровня 89,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ВНИЗ

Российская валюта в четверг снижается против основных резервных валют на фоне ухудшившейся конъюнктуры мировых торговых площадок.

Так, фьючерсы на сорт Brent снижаются на 1,2%, до 40,29 доллара за баррель. Статистика по запасам топлива в США оказала давление на рынок.

Как сообщил в ночь на четверг API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 сентября выросли на 2,97 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. Эксперты прогнозируют, что показатель опустился на 1,3 миллиона баррелей.

Западноевропейские биржевые индексы днем теряют 0,2-6%, американские фондовые фьючерсы при этом снижаются на 0,3% каждый. Инвесторы предпочитают воздержаться от покупок до того, как ЕЦБ озвучит свое решение по дальнейшей монетарной политике. Кроме того, европейский регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы по еврозоне.

Негативный фон для рубля поддерживается спросом на валюту из-за растущих выплат по внешнему долгу. В августе оценка общих выплат составила 3 миллиарда долларов, а в сентябре российским корпорациям и банкам предстоит выплатить 4,4 миллиарда, что является наибольшим значением в оставшиеся месяцы года, оценил Сергей Коныгин из Газпромбанка.

В итоге, доллар и евро повышаются на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в последние дни довольно сдержанно реагировал на крайне негативную динамику мировых рынков, в особенности нефтяного, однако сегодня наблюдается некоторое усиление спроса на инвалюту, что может быть вызвано большой внешнеполитической неопределенностью, которая несет риски новых антироссийских санкций, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Также давление на рубль оказывает негативная динамика развивающихся валют, многие из которых несут ощутимые потери. При сохранении неблагоприятной внешней обстановки рубль способен развить более серьезное нисходящее движение, курсы уйдут в район 76 рублей за доллар и 89,7 рубля за евро", — оценил он.

Российская валюта не сможет существенно укрепиться до конца этой недели, так как давление со стороны внешнеполитических факторов сохранится, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Кроме того, на курсе негативно сказываются и сократившиеся в сентябре продажи валюты Минфином. При этом в октябре в пользу российской валюты начнут играть дополнительные продажи валюты со стороны Центрального банка и постепенное увеличение текущего счета платежного баланса, а ожидания этого начнут сказываться на курсе уже в конце этого месяца", — добавил он.