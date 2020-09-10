МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".

Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. Как добавила Петренко, узнав, что по уголовному делу начались активные следственные действия, Тихонов, попытался скрыться, однако он и другие фигуранты были задержаны силовиками.