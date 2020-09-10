События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 сентября
МОСКВА, 10 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2020)
|-52,3
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|-1,7%
|-21,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВП (м/м)
|8,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|9,3%
|4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль)
|11%
|5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|-20,4%
|-7,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июль)
|-5,12 млрд ф.ст.
|-6,9 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль)
|0,3 млрд ф.ст.
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,5%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|-0,5%
|-0,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|-0,7%
|-0,6%
|10:30
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|992,7 млрд юаней
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|1,6%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|0,3%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-7,9%
|-6,3%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|181
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|254
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август)
|-63 млрд долл
|- 245 млрд долл
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-0,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|29,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — ВОСА (реестр закрыт 17.08.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|0,607 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2020) — див-д 2020
|RUB
|Аэрофлот — ВОСА (реестр закрыт 17.08.2020, в заочной форме, утверждение допэмиссии 1,7 млрд акций по открытой подписке по рекоменд. СД)
https://1prime.ru/News/20200910/832012281.html