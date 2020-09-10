МОСКВА, 10 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2020) -52,3
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) -1,7% -21,7%
9:00 GBP Великобритания — ВП (м/м) 8,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 9,3% 4%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль) 11% 5%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м -20,4% -7,5%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июль) -5,12 млрд ф.ст. -6,9 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль) 0,3 млрд ф.ст.
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,5% -0,1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) -0,5% -0,5%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) -0,7% -0,6%
10:30 CNY Китай — Объём выданных займов 992,7 млрд юаней
11:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6% 0,2%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 1,6% 1,6%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6% 0,3%
16:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -7,9% -6,3%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 181
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 254
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август) -63 млрд долл - 245 млрд долл
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -0,2 тыс
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 29,6 тыс

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB ММК — ВОСА (реестр закрыт 17.08.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2020) — див-д 2020
RUB Аэрофлот — ВОСА (реестр закрыт 17.08.2020, в заочной форме, утверждение допэмиссии 1,7 млрд акций по открытой подписке по рекоменд. СД)

 

 