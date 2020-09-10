ВАШИНГТОН, 10 cен — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, сообщил в четверг американский минфин.

В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга, гражданин Украины — из Киева.

Согласно заявлению минфина, под санкции попадают вся собственность и другие имущественные интересы, находящиеся в американской юрисдикции, также запрещено совершать с этими лицами какие-либо операции. Кроме того, заблокированы и любые компании, более 50% которых владеют попавшие в санкционный список лица.