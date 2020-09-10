МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.

В четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.

"По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни",- говорится в сообщении.