ОТТАВА, 10 сентября (Dow Jones). Экономике Канады по-прежнему будет нужна чрезвычайная поддержка, в том числе ультранизкие процентные ставки, чтобы вернуться к докризисному уровню роста и занятости, несмотря на то, что ее восстановление в последние месяцы проходит быстрее, чем ожидалось, сказал в четверг управляющий Банка Канады Тифф Маклем.

В виртуальном выступлении перед Торговой палатой Канады, Маклем отметил, что низкие процентные ставки благоприятствуют потребительским расходам и инвестициям компаний, а также подтвердил намерение центрального банка удерживать ставки около нуля до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого уровня 2% на устойчивой основе. Ранее Маклем говорил, что на это может потребоваться два года или больше.

"По мере перехода экономики от этапа возобновления активности к этапу восстановления, она будет продолжать нуждаться в чрезвычайной денежно-кредитной поддержке", — сказал Маклем, добавив, что такая поддержка позволит экономике выйти на прежние мощности и поможет людям вернуться на работу.

Маклем обратил внимание на непропорциональность ущерба, нанесенного пандемией разным сегментам экономики, отметив, что сильнее всего пострадали работники сферы услуг, среди которых много женщин, молодежи и работников с низкими доходами. Сильный рынок труда может уменьшить неравенство в доходах, сказал он.

Маклем сообщил, что центральный банк продолжит масштабные покупки активов (количественное смягчение) текущими темпами, чтобы поддерживать процентные ставки на низком уровне на всех участках кривой доходности. Программа количественного смягчения будет продолжаться до тех пор, пока процесс восстановления канадской экономики не будет идти полным ходом, сказал Маклем.

— Автор Kim Mackrael at kim.mackrael@wsj.com

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