ХАРТУМ, 11 сен /ПРАЙМ/. Судан ввел режим чрезвычайного экономического положения в стране для сдерживания падения экономики, заявила в четверг министр финансов и экономического планирования страны Хеба Ахмед Али.

"Мы объявляем режим чрезвычайного экономического положения, чтобы сдержать падение экономики и остановить снижение обменного курса фунта по отношению к доллару", — сказала министр на пресс-конференции в Хартуме.

Ахмед Али также добавила, что "у правительства страны есть и другие меры по стабилизации обменного курса, а именно соглашение в МВФ о получении 480 миллионов долларов финансовой помощи".

Обменный курс суданского фунта по отношению к иностранным валютам резко снизился на черном рынке, что вызвало хаос в ценах на товары в дополнение к закрытию утром в четверг сотен магазинов из-за нестабильности обменного курса.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.