ВАШИНГТОН, 11 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать крайний срок продажи приложения TikTok, предписанных президентским меморандумом.

"Мы либо закроем TikTok, либо продадим", — сказал Трамп журналистам пула, добавив, что дата 15 сентября меняться не будет.

Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, продала приложение американской компании. В противном случае он требует от компании вовсе избавиться от приложения. При этом Трамп утверждает, что "значительная часть" от продажной цены должна пойти минфину США.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что он принадлежит китайской компании, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.