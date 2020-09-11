МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года, сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, соответствующие положения содержатся в проекте закона-"спутника" к закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

"В марте этого года правительство объявило мораторий на плановые проверки, кроме того, были существенно ограничены основания внеплановых проверок. За счет этого объемы контрольно-надзорной деятельности существенно сократились: в первом полугодии 2020 года было проведено на 46% меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года. В первые месяцы моратория количество проверок достигло исторического минимума. Сейчас мы видим стабилизацию ситуации. На следующий год мы планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений правительства", — приводит пресс-служба слова статс-секретаря – заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева.

Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с 18 марта по 31 декабря в России введен мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий.

Предложение о продлении до конца 2021 года моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса летом вошло в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Документом также предусматривалось существенное ограничение числа внеплановых проверок и постепенный переход на цифровой документооборот контролирующих органов и бизнеса.