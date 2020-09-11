МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Разрешить продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах, а их месторасположение вынести за пределы населенных пунктов предложил глава "Трезвой России", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, опробовать инициативу эксперт призывает в Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае, копия соответствующего обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Команда федерального проекта "Трезвая Россия" совместно с экспертами Общественной палаты Российской Федерации приступили к формированию новой общественной инициативы по вынесению реализации алкогольной продукции из населенных пунктов, а также реализация алкоголя только в специализированных магазинах", — указано в обращении Хамзаева.

В качестве аргументов в пользу такой инициативы общественник отмечает, что алкоголь "является катализатором многих социальных бед и негативных последствий: смертность по вине алкоголя, ДТП, разводы, аборты, развитие тяжёлых заболеваний". Кроме того, экспертное сообщество, как прописано в обращении, напрямую связывает агрессивный маркетинг алкогольных компаний в магазинах с потреблением алкоголя.

"Пока алкоголь будет продолжать продаваться в обычных продуктовых магазинах, в широких массах он будет восприниматься, как "продукт", — говорится в обращении.

Исследование общественного мнения, проведенное "Трезвой Россией" в 53 регионах страны, по словам Хамзаева, выявило "колоссальную поддержку такой инициативы среди граждан". 85% от числа респондентов поддерживают вынесение алкогольной продукции в отдельные магазины. 62% утверждают, что не пошли бы в специальный алкогольный магазин, если бы алкомаркеты были бы удалены от жилых домов. При этом доля выпивающих респондентов составляла 75%.

"Ежегодно команда федерального проекта "Трезвая Россия" проводит экспертное исследование "Национальный рейтинг трезвости Российской Федерации", где выявляются ключевые проблемы, а также предлагаются комплексные решения…. Предлагаем взять 5 худших по динамике регионов по данным нашего экспертного рейтинга (Магаданская область; Сахалинская область; Ненецкий автономный округ; Чукотский автономный округ; Приморский край) для внедрения пилотной практики вынесения алкогольной продукции за границы населенных пунктов", — говорится в обращении.