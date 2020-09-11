МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Чтобы грядки, клумбы и дачные постройки пережили зиму, нужно соблюдать несколько простых правил – очистить грядки и клумбы от лишних растений, подготовить многолетники, удобрить грядки, слить воду из труб, а также убрать все съестные запасы, чтобы не привлекать мышей, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Безусловно, нужно, уезжая с дачи, подрезать все многолетники. Если человек, конечно, уезжает в сентябре, то еще не стоит подрезать, потому что это вредно растениям, подрезать нужно в октябре … Деревья – ничего с ними не делают, только цветы многолетние. Однолетние – их просто удаляют с клумб", — сказала она.

Также обязательно нужно собрать весь урожай, а на опустевшие грядки завезти компост и золу из печи, чтобы к следующему сезону все перегнило. Необходимо убрать весь мусор и листья – для этого, возможно, придется вернуться еще раз, потому что деревья опадают вплоть до ноября. "Но если, допустим, листья упали, и были какие-то болезни, то это нужно сжечь", — подчеркнула Воронова.

Сажать луковичные цветы, чеснок, морковь, свеклу, лук нужно в октябре – при более ранних посадках они могут прорасти и замерзнуть. Саженцы тоже можно сажать до октября, сильных заморозков еще не бывает, а вот в ноябре момент уже будет упущен.

"Конечно же, нужно проверить, чтобы нигде не было воды, слить воду из водопровода, из всяких бочек, из кастрюль, потому что мало ли заморозки – это все может испортиться, порвать бочки", — напомнила Воронова и о делах "не огородных". Если в доме есть отдушины, их стоит закрыть, чтобы здание не промерзало.

"Фактически проверить все запасы, нет ли чего для мышей. То есть всю муку, крупу – надо увозить, то до чего мыши могут добраться", — заключила эксперт.