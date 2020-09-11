11 сентября. (Dow Jones). Американские фондовые индексы в четверг выросли в начале торгов, но затем стали снижаться. Акции технологических компаний взяли паузу в начатом вчера восстановлении после распродажи.

По итогам торгов Nasdaq Composite Index упал на 221,97 пункта, или 2%, до 10919,59 пункта. S&P 500 упал на 59,77 пункта, или 1,8%, до 3339,19 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 405,89 пункта, или 1,5%, до 27534,58 пункта.

В технологическом секторе фондового рынка вновь наблюдается волатильность. В среду бумаги технологических компаний преимущественно выросли после трехдневного отката, из-за которого Nasdaq Composite вышел на территорию коррекции.

"Технологический сектор забежал вперед и до сих пор там остается", – считает инвестиционный директор Bahnsen Group Дэвид Бансен. Он отметил, что Nasdaq Composite с марта набрал более 60%. Недавний откат "еще не означает, что оценки перестали быть завышенными", предупреждает он.

Бансен сказал, что летом сократил долю акций Apple Inc. в клиентских портфелях и готовится впервые за десять лет полностью их продать. Он уверен, что они переоценены, а дивиденд Apple считает мизерным. Он уверен, что найдет капиталу клиентов лучшее применение.

Падение технологического сектора вызвало опасения по поводу того, что рынок, который летом резко вырос, может быть подвержен дальнейшей волатильности.

"Волатильность может сохранятся только из-за такого существенного количества факторов, которые приходится учитывать, включая отсутствие прогресса на переговорах о новом пакете госпомощи в США и количество зараженных (Covid-19), – пояснила Вэй Ли, директор по инвестиционной стратегии iShares EMEA в BlackRock. – Сложно представить, что мы можем просто забыть об этих факторах".

Согласно Министерству труда США, за неделю, которая завершилась 5 сентября, было подано около 884 000 первичных заявок на пособие по безработице, что примерно совпадает с уровнем предшествующей недели. Ситуация на рынке труда постепенно улучшается, занятость восстанавливается после кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, однако число заявок на пособие по безработице пока остается на исторически высоких уровнях.

В конгрессе стороны по-прежнему не могут договориться о новом пакете финансовой помощи. В среду республиканцы в сенате заявили, что поддержат сокращенный стимулирующий пакет стоимостью 300 млрд долларов, включая помощь безработным, страхование ответственности бизнеса и финансирование школ. Демократы выступили против этого законопроекта, и он, как ожидается, не пройдет первый процедурный барьер в сенате в четверг.

В число лидеров в составе S&P 500 вошли акции Quest Diagnostics, набравшие 3,2%. Бумаги AstraZeneca подешевели на 0,5%, хотя гендиректор этой фармацевтической компании заявил, что разрабатываемая совместно с Оксфордским университетом вакцина от коронавируса все еще может быть готова к концу этого года.

Акции производителя электромобилей Tesla Inc. выросли на 1,4%. Акции Citigroup Inc. упали на 0,9%. Банк сообщил, что в феврале генеральный директор Майкл Корбат уйдет в отставку, а его место займет Джейн Фрейзер. Впервые один из крупнейших банков Уолл-стрит возглавит женщина.

Напряженность между Вашингтоном и Пекином продолжает давить на рынки. Более 70% компаний, опрошенных Американской торговой палатой в Шанхае, ожидают, что геополитическая нестабильность приведет к операционным трудностям в следующие 3-5 лет. Годом ранее доля опрошенных с таким ответом составляла примерно 50%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 0,684% с 0,702% в среду.

Баррель марки WTI упал в цене на 2% до 37,30 доллара. Данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США за прошлую неделю неожиданно выросли.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Juliet Chung, juliet.chung@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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