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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Контролю и надзору прописаны вводные процедуры — Минэкономики продолжает достраивать архитектуру реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД).

— Спонсоры и спойлеры — Самые дорогостоящие губернаторские кампании в этом году ведут выдвинутый "Единой Россией" глава Ростовской области Василий Голубев и врио иркутского губернатора самовыдвиженец Игорь Кобзев, следует из их финансовых отчетов.

— Платежное поручение в другое измерение — Банк России опубликовал проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики" (ОН ДКП).

— О, где же ты, бать?— Десятого сентября в Минске, где не утихает уличная активность, студенты устроили флешмобы из песен протеста, а сочувствующие Александру Лукашенко прошли маршем от площади Победы до площади Независимости и обратно, не встретив не только никакого сопротивления, а встретив искреннее сочувствие.

— Запалечных дел мастер — Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу.

— "Восьмерка" бьет "семерку" — На фоне очередного обострения в отношениях с Западом Россия продолжает укреплять связи со своими евразийскими партнерами: в Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Вам шевроны или инспектировать — Проверка украинских позиций силами ДНР сорвалась из-за формы и паспорта.

— Сербия прикрылась нейтралитетом — В четверг состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем.

— Украина вернулась к российскому газу — Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса.

— Покупатели разошлись по регионам — Низкое проникновение онлайн-торговли, нехватка мест проведения досуга и рост внутреннего туризма помогли региональным торгцентрам быстро восстановить посещаемость: в 17 из 25 крупных городов она уже превысила докризисные значения.

— Банки собрали портфель к 1 сентября — Крупнейшие игроки рынка товарных кредитов (POS-кредитование) в августе переломили тенденцию по снижению портфелей, которая наблюдалась с начала введения карантинных ограничений.

— С "Норникеля" быстро не возьмут — Росприроднадзор вряд ли сможет быстро взыскать с "Норникеля" штраф в размере 148 млрд рублей за масштабный разлив топлива в Арктике, считают опрошенные "Ъ" юристы.

— Брокеры сверили счета с ЦБ — Руководство ЦБ провело встречу с представителями крупнейших брокеров и управляющих компаний, чтобы обсудить изменения в регулировании рынка.

— Инвесторы разогревают платину — Международные инвесторы активно скупают платину: суммарные активы всех биржевых фондов поднялись до нового исторического максимума — 115,5 тонны.

— Улетный август — Курорты РФ вместе с открытием Турции в августе обеспечили быстрое восстановление пассажиропотока российских авиакомпаний.

— "Дон-Строй" выходит из Лефортово — Контролируемый группой ВТБ "Дон-Строй" продолжает избавляться от проектов, которые не обеспечивают высокие темпы продаж.

— Московская биржа получила СМС — Структура виртуального сотового оператора Danycom подала в суд на Московскую биржу.

— Российский 5G сделают в Китае — Пока государство обсуждает варианты строительства сетей нового поколения связи 5G на отечественном оборудовании, операторы продолжают закупать его за рубежом.

— Минздрав отсеивает пациентов — Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.

— С государством сыграют в "умные города" — "Росатом" просит профинансировать цифровизацию регионов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Колмар" нацелился на расширение экспорта — "Колмар" 10 сентября запустил первую очередь шахты "Инаглинская" мощностью 6 млн т коксующегося угля в год и обогатительную фабрику "Инаглинская-2" в Нерюнгринском районе Якутии.

— Для инвесторов в ценные бумаги придумали новые налоговые льготы — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Минфину внести в Налоговый кодекс 12 поправок, которые должны сделать более выгодными операции с ценными бумагами.

— У России и Украины может быть секретная дорожная карта нормализации отношений — Бывший глава офиса президента Украины (ОП; аналог администрации президента России) Андрей Богдан утверждает, что президент Владимир Зеленский не имеет представления о будущем страны.

— Движение "Голос" предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборах — Преступления в сфере выборов следует перевести в категорию тяжких, говорится в докладе движения "Голос", в котором они проанализировали электоральные преступления на досрочном голосовании за последние пять лет.

— Экспертизу просят поставить на научные рельсы — В докладе компании KGD Group, с которым ознакомились "Ведомости", утверждается, что многие решения, связанные с заказом экспертизы госорганами, непрозрачны, а оценить эффективность услуг невозможно.

— В России появятся страховые детективы — Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил наделить специалистов, расследующих страховые события, полномочиями частных детективов.

— Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей — В августе банки побили исторический рекорд по объему кредитов, выданных физлицам.

— Россия может установить минимальные цены на некрепкий алкоголь — Минфин предложил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешить устанавливать минимальные цены не только на напитки крепостью выше 28%, но и на другой алкоголь.

— "Победа" и S7 в августе, несмотря на пандемию, увеличили флот и трафик относительно 2019 года — Авиакомпания "Победа" (дочернее предприятие группы "Аэрофлот") в августе перевезла 1,2 млн человек – это на 17% больше показателей августа 2019 года.

— ДТП по европротоколу можно будет оформить онлайн — Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о скором запуске дополнительного модуля в приложении "Помощник ОСАГО", который позволит оформлять ДТП по европротоколу полностью удаленно – через мобильное приложение.

— Кто и как экономит на IPO — По данным ресурса spacanalytics.com, за первые восемь месяцев 2020 г. в США было проведено более 80 IPO так называемых специализированных компаний для поглощений (special purpose acquisition company, SPAC).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Изберем до понедельника — В пятницу в российских регионах стартует Единый день голосования. Впервые он пройдет в течение трех дней — 13 сентября и в два предшествующих, 11 и 12 сентября.

— Удаленки.NET — "Российская газета" провела федеральную "Горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах.

— Один в боли не волен — Кабмин одобрил законопроект, разрешающий врачам "скорой" оказывать помощь гражданам без оформления письменного согласия, в связи с этим документ вынесен на рассмотрение нижней палатой парламента.

— Выходные с пособием — Программа получения кешбэка за путешествия по России будет скорректирована, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Минимальную продолжительность тура сократят с четырех до двух ночей.

— Задача для бюджета — Владимир Путин призвал продолжить адресную поддержку безработных.

— Агенты под запретом — Михаил Мишустин призвал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников.

— Фальшивые таблетки — Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарств и биологически активных добавок.

— Тюрьма переедет — Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что для многих регионов актуальна проблема перемещения следственных изоляторов за пределы областных центров, и Минюст России совместно со ФСИН России планирует системно заниматься данным вопросом.

— По старому адресу — Аптеки в жилых домах закрыты не будут.

— Модный ремонт — На 18% выросло за 2019 год применение при капремонте новейших технологий и материалов, сообщает Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

— Уступка под заказ — Правительство и Банк России разработают меры по стимулированию использования факторинга в контрактной системе.

— Рыбе нашли, где лучше — Для борьбы с незаконным оборотом красной икры физлицам запретят возить на борту самолета больше 25 кг, а продавать улов рыбакам-любителям разрешат только в Мурманской области.

— Не скрылся — Следствие считает заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей, выделенных на создание информационной системы.

— В сверхновом свете — В ближайшие годы реклама выйдет на космический уровень — новые российские разработки позволяют демонстрировать рекламные сообщения с помощью лазеров, установленных на космических спутниках.

— Терек вернули в русло — Дно русла река Терек в районах Дагестана, пострадавших от катастрофических паводков более 15 лет назад, расчистили и углубили.

— Игра "зелеными" — Программа национальных стандартов на продукцию для детей, включая игрушки, будет обновлена с учетом "дорожной карты" по развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 годы.

— Привет из Лондона — "Хайли лайкли" секретно: почему обвинения в адрес России каждый раз скрывают от общественности?

— Эхо войны в храме — Военные инженеры в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре обезвредили боеприпасы, оставшиеся там со времен Великой Отечественной войны.

— Раскаялся — и свободен — Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.

— Моя поликлиника время бережет — Новая модель лечебных учреждений сохраняет нервы и врачам, и пациентам.

— Попытка номер два — Компания Motorola представила новую версию раскладного смартфона razr.

— Зашатается ли республика?— Во Франции молодые мусульмане ставят религию выше ценностей государства и местного общества.

— Вакцину ставят на паузу — Британско-шведская компания AstraZeneca, которая разрабатывала вакцину от коронавируса совместно с учеными Оксфордского университета, была вынуждена приостановить клинические испытания препарата из-за неблагоприятной реакции, которая началась у одного из участников в Великобритании.

— Богдан вернулся — Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, после увольнения долгое время живший на Сейшелах, решил вернуться в местную политику.

— Во всем виновата модель — Европейская статистическая служба Eurostat опубликовала прогноз, согласно которому до 2026 года население европейских стран вырастет до 449 миллионов человек, а затем будет постепенно сокращаться.

— Учиться запрещено — Госдепартамент США аннулировал более тысячи въездных виз категории F1, ранее выданных гражданам Поднебесной для получения высшего образования на территории Соединенных Штатов.

— Билет в один конец — Южнокорейская авиакомпания Air Busan первой в стране совершила рейс без конечного пункта назначения, так называемый "полет в никуда".

— Трудно быть авангардом — В Израиле с энтузиастом встретили известие о создании российскими учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины против COVID, готовой к массовому производству под торговой маркой "Спутник V".

— С новым мотором — В Воронеже впервые пересадили сердце.

— Высокая оценка — Результаты ежегодного, шестнадцатого по счету, исследования рынка крупнейших российских оценочных компаний, проведенного рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) по итогам 2019 года, показали, что сегмент профессиональных услуг в области оценки вышел из стагнации, но наращивание этого успеха оказалось под угрозой — помешали карантин и общее снижение деловой активности.

— Градус карантина — Любой алкоголь увеличивает риски заражения коронавирусной инфекцией, заявил в канун Всероссийского дня трезвости главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В суд идет: заплатит ли "Норникель" рекордные 148 млрд за экологическую катастрофу — Росприроднадзор подал к "дочке" "Норникеля" иск почти на 148 млрд рублей о возмещении ущерба от майского разлива нефти, который привел к экологической катастрофе в Арктике.

— Окружить работой: сколько россиян нуждаются в трудоустройстве — По мнению Владимира Путина, нужно и дальше оказывать адресную поддержку людям без источника дохода.

— Утолить голос: в каких регионах ожидается наибольшая конкуренция в ЕДГ — Из 18 избирательных кампаний наиболее высокая вероятность второго тура на губернаторских выборах 13 сентября ожидается в Иркутской области.

— Частный вектор: США намерены перевести Ярошенко из федеральной тюрьмы — Российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, переводят из федеральной тюрьмы "Данбери" в частное пенитенциарное учреждение.

— Камерная обстановка: как проследят за нарушениями на ЕДГ — На довыборах депутатов в Госдуму и на региональных выборах видеонаблюдением оснастят 88% всех территориальных комиссий (ТИК) и почти половину участковых комиссий (УИК).

— Роль в истории: за что защитника Ефремова лишают статуса — Минюст России отреагировал на шоу адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, в которое превратился процесс по делу актера Михаила Ефремова о "пьяном" ДТП. Первого теперь намерены лишить статуса, а второго — привлечь к дисциплинарной ответственности.

— Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники — Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л.

— Подъем и переворот: лифтовики заподозрили ДОМ.РФ в монополизации отрасли — Федеральная антимонопольная служба проводит проверку госкорпорации ДОМ.РФ.

— Доверяй, не проверяй: от планового контроля освободят лишь малые фирмы — Мораторий на плановые проверки бизнеса будет продлен до конца 2021 года, но коснется послабление только малых организаций — средним и крупным придется готовиться к встрече с контролерами.

— Дело рук улетающих: в аэропортах и самолетах нашли нарушения санитарных норм — В российских аэропортах и авиакомпаниях выявили массовые случаи нарушений противоэпидемических норм на фоне роста заболеваемости COVID-19 — с начала лета более тысячи.

— С авто по нитке: ОСАГО подорожало и стало непрозрачным — Возраст и пол водителя, число страховых случаев, место регистрации машины, а также факт привлечения к уголовной ответственности и наличие страховки недвижимости теперь учитываются при расчете цены ОСАГО по новым правилам.

— Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе — В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект, реализующий поправку Конституции об индексации пенсий не реже одного раза в год.

— Распустились: часть российских школьников снова перешла на удаленку — Часть школьников вернулась к дистанционному обучению — в разных регионах классы или целые учебные заведения отправились на карантин из-за случаев заражения COVID-19.

— Следы СOVIDa: пациенты могут страдать от нарушений сна и памяти годами — Спустя месяцы после выздоровления люди жалуются на хроническую усталость, одышку, потерю концентрации внимания и облысение.

— Вымышленные души: московские психиатры пожаловались на приписки в статистике — Врачи одного из московских психоневрологических диспансеров заявили о нежелании участвовать в фальсификации статистики по вылеченным пациентам.

— Базовый принцип — ВМФ России модернизирует военно-морскую базу в Балтийске.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— ЦБ делает ставку на будущее — Центральный банк принял решение публиковать ожидаемую траекторию ключевой ставки.

— Дорожная карма — Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет, считают в Минтрансе.

— Северный морской путь ужимается на четверть — Госкорпорация "Росатом" — единый инфраструктурный оператор Северного морского пути (СМП)—предложила Минтрансу поставить новую цель по грузопотоку проекта—к 2024 году он составит 60 млн т в год.

— Леонида Стругова сориентируют по приборам — Топ-менеджер ОСК и выходец из Минпромторга Леонид Стругов рассматривается в качестве кандидата на пост главы Корпорации морского приборостроения, сообщили в правительстве.

— Эскроу-счета довели застройщиков до биржи — К концу 2021 года число девелоперов, привлекающих деньги через облигации, может увеличиться на 10–20 компаний, при этом новые игроки займут на рынке до 30 млрд рублей.

— Многое зависит от того, будет ли новый локдаун — Главный управляющий директор Альфа-банка, член наблюдательного совета "Альфа-Групп" Владимир Верхошинский рассказал о последствиях пандемии для банков и россиян, рисках фондового рынка и спросе на наличные в кризис.