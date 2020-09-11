МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Оборот торговли и услуг Москвы в августе составил 928 миллиардов рублей и превысил показатель 2019 года почти на 5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В августе экономика Москвы продолжила активно восстанавливаться. Оборот предприятий торговли и услуг города по оперативным данным по итогам августа составил 928 млрд рублей, что на 4,9% больше, чем в августе 2019 года. По сравнению с июлем нынешнего года рост составил 4,1%", — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам вице-мэра, оборот предприятий торговли за два последних летних месяца заметно превышает показатели прошлого года. Естественные потери отрасли от ограничений апреля-мая были в значительной степени компенсированы в июле и августе. Увеличение оборота в июле 2020 года составило 18,4% к прошлому году, в августе 15,6%. Наибольший рост зафиксирован в секторе непродовольственной торговли. Июльский рост в этом сегменте составил 29,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, в августе 24,9%.

"Сфера услуг также показывает быструю динамику роста на выходе из карантина. Прирост оборота в июле к предыдущему месяцу составил в этой сфере 16,8% и 6,8% в августе, восстановив объемы до 97,6% оборота августа прошлого года", — сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова приводит пресс-служба.