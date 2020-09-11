ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — ПРАЙМ. Сахалинская область получила право регулировать тарифы на услуги южных портов острова — Холмска и Корсакова, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По распоряжению Федеральной антимонопольной службы региональные органы исполнительной власти теперь вновь смогут влиять на стоимость услуг в портах-монополистах. В начале года такое предложение направили в ведомство по поручению губернатора Валерия Лимаренко", — говорится в сообщении.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подписал приказ, где утверждается перечень морских портов, которые не имеют конкурентов на рынке. В список попали два сахалинских предприятия – в Холмске и Корсакове.

"Хозяйствующие субъекты вправе устанавливать свои цены на предоставляемые услуги. В условиях отсутствия конкуренции тарифы оказываются завышены, что вызывает недовольство предпринимателей, которые перевозят свои грузы через порты. Сейчас Региональная энергетическая комиссия перекладывает все расходы и доходы на бумагу, чтобы провести регулирование цен", – приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.

Ранее сообщалось, что в начале года руководство порта Холмска сообщило о повышении тарифов на перевозку грузов в несколько раз. Предприниматели платить отказывались, в результате грузопоток остановился. После чего в конфликт вмешалась областные власти.