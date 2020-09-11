МОСКВА, 11 сен —ПРАЙМ. Кремль подтверждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 14 сентября, подписания документов по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лукашенко 3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что в последнее время идут интенсивные переговоры между правительствами двух стран, и Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Президент Белоруссии заявил, что планирует во время предстоящей встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. Как сообщал РИА Новости источник, Лукашенко посетит Россию 14 сентября.

"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На уточняющий вопрос о том, планируется ли подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции, Песков сказал: "Нет". Что касается заявлений для прессы, представитель Кремля ответил так: "Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать". Он также подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться.