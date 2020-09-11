МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers продала алмазы в шестом и седьмом бизнес-циклах 2020 года на 116 и 320 миллионов долларов соответственно, следует из предварительных данных компании.

Шестой бизнес-цикл длился с 27 июля по 13 августа включительно, седьмой — с 19 августа по 10 сентября.

De Beers указывает, что годом ранее, в седьмом бизнес-цикле 2019 года, компания продала алмазы на 287 миллионов долларов.

"Ситуация на мировом рынке алмазов немного улучшалась в августе и сентябре на фоне смягчения карантинных мер в разных частях мира, и производители сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на обработанные алмазы", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.