Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 18 октября
ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен — ПРАЙМ. Финляндия сохраняет ограничения на перемещение на границе с Россией до 18 октября, сообщает министерство внутренних дел Финляндии.
Финско-российская граница закрылась для туризма с марта.
"Для других стран, не входящих в Шенгенскую зону, ограничения на въезд действуют до 18 октября. Это относится, в частности, к США, России, Китаю и Ирландии", — говорится в сообщении МВД.
Ранее в четверг кабмин Финляндии разрешил въезд в страну с 19 сентября без необходимости находиться на карантине из стран, где число случаев коронавируса составляет 25 на 100 тысяч населения в последние две недели. Ранее этот показатель был восемь на 100 тысяч человек.
https://1prime.ru/News/20200911/832016016.html