ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен — ПРАЙМ. Финляндия сохраняет ограничения на перемещение на границе с Россией до 18 октября, сообщает министерство внутренних дел Финляндии.

Финско-российская граница закрылась для туризма с марта.

"Для других стран, не входящих в Шенгенскую зону, ограничения на въезд действуют до 18 октября. Это относится, в частности, к США, России, Китаю и Ирландии", — говорится в сообщении МВД.

Ранее в четверг кабмин Финляндии разрешил въезд в страну с 19 сентября без необходимости находиться на карантине из стран, где число случаев коронавируса составляет 25 на 100 тысяч населения в последние две недели. Ранее этот показатель был восемь на 100 тысяч человек.