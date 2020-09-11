МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России сообщил о задержании замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева, для него избирается мера пресечения.

"Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие", — сказал РИА Новости представитель министерства.