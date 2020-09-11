МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят в ходе встречи 14 сентября в Сочи перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.