МОСКВА, 11 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 1,9% 8%
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 7,9%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 9,1% 4%
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК
22:00 USD США — Доклад Министерства финансов

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента

 

 

 