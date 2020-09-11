События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 сентября
МОСКВА, 11 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|1,9%
|8%
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|7,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|9,1%
|4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|22:00
|USD
|США — Доклад Министерства финансов
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/News/20200911/832017439.html