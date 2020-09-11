МОСКВА, 11 сент /ПРАЙМ/. Удаление приложений ВГТРК и МИА "Россия сегодня" из украинского AppStore является вопиющим нарушением свободы слова, ситуация проверит всех на приверженность демократическим ценностям, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее сообщалось, что Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM", Вести.ру на территории Украины.

"Я бы, конечно, полагал, что в этом случае на месте представителей западных СМИ, не говоря уже про ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, стоило бы самым серьезным образом возбудить эту тему, поставить соответствующий вопрос, высказать свое мнение, потому что уж если говорить о свободе слова и правах человека, то более вопиющего нарушения свободы слова трудно себе представить. Мне кажется, что эта тема будет очень важной проверкой для всех на готовность следовать демократическим нормам", — сказал Новиков.