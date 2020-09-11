ЛОНДОН, 11 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Министерство финансов Великобритании попросило у парламента отсрочку по публикации годового бюджета страны в рамках осеннего доклада. С соответствующей просьбой к парламентариям обратился глава минфина Риши Сунак.

Министр сообщил, что попросил Бюро бюджетной ответственности (OBR, Office for Budget Responsibility) подготовить экономические прогнозы, которые будут опубликованы в середине или в конце ноября. Точную дату Сунак не указал, что дает ему простор для маневра на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также на фоне тупика по торговым переговорам по Brexit.

После открытия магазинов, кафе, ресторанов, пабов и других предприятий экономика Великобритании начала демонстрировать восстановление. По данным Бюро национальной статистики (ONS), рост ВВП Британии в июле составил 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем.