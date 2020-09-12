РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сен /ПРАЙМ/. Россия ведет диалог с властями Бразилии для заключения соглашений о производстве и распространении вакцины от коронавируса "Спутник V", еще пять штатов заинтересовались российской разработкой, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее стало известно о двусторонних соглашениях РФПИ с правительствами штатов Парана и Баия о проведении третьей фазы клинических испытаний российского препарата в Бразилии, а также его производстве и дистрибуции.

"Есть еще пять заинтересованных штатов, и мы начали переговоры с федеральным правительством для координации этой работы", — сказал Дмитриев в интервью газете Folha de São Paulo.

По словам главы РФПИ, фонд взаимодействует с министерством здравоохранения Бразилии, а недавно российская сторона провела презентацию для бразильского Национального конгресса.

11 сентября было объявлено о соглашении между РФПИ и правительством штата Баия, которое предусматривает закупку до 50 миллионов доз вакцины "Спутник V" до марта, в зависимости от одобрения регулирующих органов Бразилии.

Как пояснил Дмитриев, часть этой партии может быть направлена в другие страны, поскольку соглашение со штатом Парана предусматривает передачу технологии для местного производства вакцины.

"Бразилия имеет для нас очень важное, стратегическое значение. В следующем году мы хотим экспортировать вакцину в другие страны Латинской Америки, потому что у бразильцев есть значительные мощности для производства вакцин, как у Индии и Южной Кореи", — заявил гендиректор РФПИ.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.