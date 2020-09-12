ХАБАРОВСК, 12 сен /ПРАЙМ/. Три логистических проекта "Логистерра", "СВ" и "Хладокомбинат Хабаровский" начали работу в индустриальном парке "Авангард" на территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск", передаёт корреспондент РИА Новости.

"В результате запуска нового производственно-логистического комплекса в Хабаровском крае будет создано более 230 рабочих мест и уже вложено 1,16 миллиарда рублей инвестиций. Современные логистические проекты нужны Дальнему Востоку, они помогают развивать территорию за счет эффективной организации грузопотоков и возникновения новых межрегиональных связей между бизнесом. В конечном итоге происходит снижение логистических издержек и расширение многих рынков, а люди получают услуги более высокого качества по меньшей стоимости", — сказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, три производственно-логистического комплекса будут оказывать услуги по предоставлению складских помещений и холодильников класса А общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Деятельность инвесторов развернута на территории индустриального парка "Авангард", также входящего в число резидентов ТОР "Хабаровск".