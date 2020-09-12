МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Профессия программиста уже в ближайшие десять лет будет значительно оптимизирована — часть работы специалистов "отберет" искусственный интеллект, при этом человеку достанутся самые сложные задачи, что повысит востребованность специалистов, рассказали опрошенные РИА Новости представители IT-компаний.

День программиста в России был утвержден указом президента РФ 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256-й день года. Это число обозначает "два в восьмой степени" — количество чисел, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, цифра также представляет собой максимальную целую степень числа 2, которая не превышает количество дней в году. В 2020 году он выпадает на 12 сентября.

Руководитель отдела разработки SearchInform Дмитрий Гацура ожидает, что работу программистов оптимизируют новые инструменты-помощники. "Но в целом наша работа вряд ли станет проще. Программные системы усложняются, растут объемы обработки данных… Скоро неизбежно настанет период, когда объемы обрабатываемых данных начнут превышать доступные мощности. И пока разработка нового "железа" будет догонять, программистам придется оптимизировать ПО, чтобы сделать его более эффективным и менее требовательным, – это долгая и большая работа", — пояснил он.

Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов считает, что вся неинтеллектуальная работа достанется машинам и искусственному интеллекту. "Мы точно не перестанем нуждаться в программистах. Скорее нам не будут нужны программисты низкой квалификации. На первый план выйдут специалисты, способные брать на себя нетривиальные задачи", — полагает эксперт.

По словам гендиректора TAD Development Тараса Фёдорова, в ближайшие 10 лет исчезнут такие специальности, как автоматизатор и тестировщик. "Эти функции станут частью разработки из-за того, что веб-приложения становятся больше и сложнее. Вероятнее всего, различие между аналитиком, front end и back end разработчиками будет постепенно стираться – всем этим будет заниматься один специалист (full stack разработка). Это не только будет дешевле и проще, но и полезнее с точки зрения компетенций", — считает он.

Директор по персоналу IT-компании "Рексофт" Дмитрий Скрипкин добавил, что отрасль традиционно испытывает проблемы с привлечением специалистов. "Независимо от карантина востребованы разработчики всех специализаций, инженеры DevOps, UX/UI-дизайнеры, Data Scientists, аналитики", — сказал Скрипкин.