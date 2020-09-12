МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В субботу фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о возобновлении вместе с Оксфордским университетом клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров. "Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед", — отметил Дмитриев.

"Вместе с тем, ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК", — добавил глава фонда.

Он отметил, что Россия неоднократно говорила о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность. "При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин", — указал Дмитриев.

"Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V", — заключил он.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.