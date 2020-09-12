САМАРА, 12 сен /ПРАЙМ/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе главы региона.

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу", — привели слова Морозова в пресс-службе.

Отцовский капитал, по словам главы региона, планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион". Также губернатор заявил о необходимости меры поддержки для женщин старше 35 лет.