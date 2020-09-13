МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Возможные новые западные санкции в отношении РФ без реакции оставлять нельзя как исходя из законов дипломатии, так и в целях ограничения негативного влияния Запада на планы РФ и ее союзников, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Без реакции это (возможные новые санкции Запада в отношении РФ) оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильно, с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим просто ограничить негативное влияние различных западных структур и государств и многочисленных так называемых неправительственных организаций на те планы, которые существуют в нашей стране, которые существуют у наших союзников", — сказал российский министр в программе на телеканале "Россия 1".

По его словам, история с западными санкциями началась задолго до украинских событий, задолго до референдума в Крыму. "Этот процесс еще администрация (Барака) Обамы запустила после того, как Эдвард Сноуден оказался на нашей территории, потому что его преследовали за то, что он, да, наверное, нарушил законы США, но он разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур США, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства", — сказал Лавров.

Ранее ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.