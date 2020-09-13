МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем приложения TikTok, не собирается продавать США алгоритм приложения, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

"Компания не будет передавать исходный код какому-либо покупателю в США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм", — заявил источник издания.

Источник добавил, что ByteDance уведомила власти США и потенциальных покупателей об этом решении.

Ранее СМИ сообщали, что ByteDance определилась с тем, кому продаст свой бизнес в США, Австралии и Новой Зеландии, но покупателя назовут позднее. При этом президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября ByteDance продала свой американский бизнес местной компании, иначе TikTok попадет под запрет.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.