МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. "Ростелеком" рассмотрит вопрос выплат дивидендов два раза в год после того, как завершит выплату дивидендов за 2019 год, сообщил РИА Новости президент компании Михаил Осеевский.

"Мы сейчас осуществляем выплату дивидендов за прошлый год, и мы на этом сосредоточены. Когда мы выплатим, начнем думать", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли компания выплату дивидендов два раза в год, в частности по итогам девяти месяцев.

"Пока мы должны выплатить всем акционерам дивиденды, это большая работа. Их у нас десятки тысяч", — добавил он.

В августе акционеры "Ростелекома" приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Суммарно на выплату дивидендов по результатам 2019 года по обыкновенным и привилегированным акциям будет направлено 17,5 миллиарда рублей (77% от свободного денежного потока за 2019 год).