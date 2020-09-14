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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дрозды правления — Как протестующие в Минске весь день искали подходы к элитному коттеджному поселку — 13 сентября в Минске прошел воскресный "Марш героев", который по количеству задержаний и накалу страстей превосходил, считает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, все предыдущие воскресные марши.

— Свободно конвертируемое недоверие — S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии — Standard & Poor`s изменило прогноз по рейтингу Белоруссии со стабильного на негативный, сохранив сам суверенный рейтинг страны на уровне "B".

— День пишем, два в уме — Как досрочное голосование повлияло на итоги региональных выборов — Воскресные выборы в регионах, судя по предварительным результатам, обошлись без неприятных сюрпризов для власти. Как уверяют источники "Ъ", вторых туров на выборах губернаторов не будет, а единороссы получат большинство во всех региональных парламентах.

— Минтрансу открылась причальная картина — Представлена редакция плана модернизации портов до 2030 года — Минтранс представил перечень портовых проектов, которые могут войти в соответствующий раздел комплексного плана модернизации инфраструктуры при его продлении до 2030 года.

— Заграница не вывозит — Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях — Ограниченное число рейсов по открытым направлениям, узкая география вылетов и высокие цены не дают туроператорам добиться восстановления бронирований туров за рубеж.

— Гонки на своих хромых — Развивающиеся экономики догоняют развитые по производительности труда слишком медленно — Развивающимся странам понадобится по крайней мере 140 лет, чтобы сократить разрыв в уровне производительности с развитыми странами хотя бы вдвое, следует из данных Всемирного банка.

— Минстрой поскребет по сусекам — В жилищный нацпроект собирают последние ресурсы — Минстрой представил участникам строительного рынка свои предложения по наполнению обновленного нацпроекта "Жилье и городская среда" — в него планируется погрузить уже обсуждавшиеся в ведомстве меры по развитию ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и поддержке низкомаржинальных проектов, которые не могут получить проектное финансирование.

— Придумают тоже — Доля креативных индустрий в России оценена значимо выше среднемирового уровня — На прошлой неделе обнародованы первые оценки доли креативных индустрий в экономике России — показателя, ассоциированного с инновационностью экономики, и возможности ее развития в постиндустриальной схеме.

— Регионы возвращают свое — Оппозиция хочет перезапустить кампании по восстановлению прямых выборов мэров — В конце недели активисты собрали более 13 тыс. подписей за возвращение прямых выборов мэра в городах Свердловской области. Этот пример заинтересовал оппозицию, которая собирается после подведения итогов Единого дня голосования инициировать аналогичные акции в других регионах.

— К строительству домов для Росгвардии подключились следствие и оперативники — Жилой комплекс в Подмосковье проверяют на завышение расценок — Как стало известно "Ъ", в деле обвиняемого в крупном мошенничестве при застройке в подмосковном Железнодорожном ЖК "Леоновский парк" совладельца одной из старейших столичных строительных компаний "Мосстроймеханизация-5" (МСМ-5) Обида Ясинова может в разы увеличиться сумма нанесенного ущерба.

— За адвокатским гонораром пришли с автоматами — Защита обвиняемой в мошенничестве указывает на грубые процессуальные нарушения в ее деле — Как стало известно "Ъ", ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении адвоката международной коллегии адвокатов "Москва" Ирины Даниловой, по которому также проходят бывший помощник президента РКК "Энергия" Михаил Петров и предприниматель Игорь Медведев, а свидетелем является экс-гендиректор дочернего предприятия корпорации — ЗАО "Тепло РКК Энергия" — Евгений Сысолятин.

— Самокаты и автобусы попросят не разгоняться — Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД — Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".

— Верховный суд пересчитает УДО — Осужденный оспаривает "обнуление" срока досрочного освобождения при замене наказания — Президиум Верховного суда рассмотрит иск осужденного Ильи Ерехинского, касающийся механизма условно-досрочного освобождения (УДО). Сейчас осужденные могут претендовать на УДО после того, как отбудут определенную часть срока.

— Деньги "Роскосмоса" исчезли в телеметрии — За улучшение средств обеспечения полетов заплатили дважды — Как стало известно "Ъ", в производстве следственных органов ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело, возбужденное по факту особо крупного мошенничества, связанного с двойной оплатой "Роскосмосом" работ по усовершенствованию программно-технических средств при запусках грузовых и пилотируемых космических кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС".

— У Черногории меняется только оппозиция — "Тройка" победителей обещала оставить прежний политический курс — Черногорский ЦИК объявит в понедельник окончательные итоги парламентских выборов. Победу на них впервые за 30 лет одержала оппозиция, которая будет иметь в парламенте на один мандат больше.

— Код для 5G перепишут в России — В "Сколтехе" займутся софтом для нового стандарта связи — "Сколтех" купил софт американской Radisys, чтобы на его основе к 2022 году производить для операторов связи российское программное обеспечение (ПО) для оборудования нового стандарта 5G.

— Бриллианты извлекают из короны — Алмазодобывающая отрасль восстанавливается после пандемии — Крупнейшие алмазодобывающие компании в несколько раз увеличили продажи сырья после падения реализации до минимума в период пандемии. Российская АЛРОСА продала в августе в шесть раз больше, чем в июле.

— Сжиженный газ отступил из Европы — Американские производители снизили поставки — Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года. Согласно оценке "Ъ" на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала года по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд кубометров регазифицированного СПГ — это на 3,9% меньше, чем год назад.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Трехдневное голосование убило вторые туры — Региональные выборы стали репетицией выборов в Госдуму — Итоги последних перед выборами депутатов Госдумы региональных выборов оказались для Кремля позитивными. Ни в одном из 18 регионов, где проходили губернаторские выборы, вторых туров не будет.

— Болейте только в начале года — Иначе есть риск не попасть в лимит страхования – тогда ждать медпомощи придется долго — Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении третьего иска АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) на 11 млн руб. по оплате страховщиками оказанных населению услуг по ОМС. Ответчиком выступала страховая компания "РЕСО-мед", которая убедила суд, что клиника нарушила договор, превысив установленные в нем объемы медицинской помощи.

— "Новые люди" стали наиболее перспективной новой партией — Они проходят в несколько заксобраний и могут получить право баллотироваться в Госдуму — 13 сентября завершились не только губернаторские выборы, но также выборы депутатов 11 заксобраний и гордум 22 административных центров.

— Борьбу с инфляцией пора заканчивать — Медленный рост цен усиливает диспропорции в экономике и создает риски для банков — Затянувшийся период низкой инфляции может привести к серьезным негативным последствиям для российской экономики и банковского сектора.

— "AliExpress Россия" запускает новый формат маркетплейса — Компания борется за сохранение своей доли на рынке в условиях падения привлекательности трансграничной торговли — В новом формате продавцы получат возможность торговать, не занимаясь загрузкой, хранением, продвижением и упаковкой своих товаров, а также общением с покупателями, говорится в сообщении AliExpress.

— Сеть элитных коворкингов Signature выходит в Россию — Она откроет первый проект рядом с Красной площадью — International Workplace Group (IWG) выводит в Россию сеть элитных гибких офисов Signature. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавших с компанией.

— В России выросла продолжительность разговоров по мобильным телефонам — Этому способствовали эпидемия COVID-19 и переход на удаленную работу — За первые два квартала 2020 г. российские сотовые абоненты проговорили 231,7 млрд минут – это более чем на 12 млрд минут превосходит показатели за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Минкомсвязи (оно учитывает трафик традиционных коммутируемых соединений, т. е. звонки с одного абонентского номера на другой).

— Ипотека в августе установила новый рекорд — Объем выданных кредитов достиг максимума за всю историю российского ипотечного рынка — По предварительной оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.

— Maserati представила первый суперкар за 15 лет — MC20 – надежда компании на прибыльность и альянса Stellantis на продажи в секторе роскошных авто — Maserati назвала прошедшую 9 сентября в Модене презентацию Time to be Audacious ("Время быть дерзким").

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Избирательный подход — В России прошел Единый день голосования — В России завершился самый необычный Единый день голосования. Он прошел в особых условиях, на которые повлияли ситуация с коронавирусом и изменения в законодательство. Голосование в регионах, которое в этом году впервые продлилось три дня, прошло спокойно, без серьезных нарушений — такой вердикт вынесли ЦИК РФ, МВД и общественные наблюдатели.

— Ученик, не медли — МВД разработало новый регламент по приему экзаменов — Непристегнутый ремень безопасности будет считаться грубой ошибкой, после которой кандидата в водители высадят из-за руля. Кроме того, теперь на экзаменах кандидат в водители должен будет показать умение двигаться с максимальной разрешенной скоростью.

— Передают за проезд — Автомобилисты стали чаще пользоваться платными дорогами — Российские автомобилисты изменили отношение к платным дорогам. Так, за последний год ими воспользовались 32% российских автолюбителей, из которых 64% проехали по трассе М4 "Дон".

— Фото, пальцы, медосмотр — Иностранцев, находящихся в России более 30 суток, дактилоскопируют — МВД России намерено обязать всех прибывающих в нашу страну более чем на 30 суток иностранцев сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование, а также заводить ID-карту, где будут храниться все данные о госте.

— Атака антител — Академик РАН Александр Румянцев: С помощью вакцины мы в конце концов сможем оборвать пандемию — Пандемия, карантин, самоизоляция, ежедневные сводки о новых случаях заражения, о цифрах излечившихся и унесенных жизней. И упование на создание вакцины: вот появится она, и тогда… Появилась. Не успела заявить о себе в полный голос, но успела обзавестись и сторонниками, и ярыми противниками.

— В автобусе и палатке — Особенностью выборов-2020 стала возможность голосовать на придомовых территориях — Впервые в этом году для удобства и безопасности людей, чтобы избежать скопления на избирательных участках, в пятницу и субботу можно было проголосовать рядом с домом. Такие УИКи получили неофициальное название "на пеньке".

— Молодежь оценила — В двух регионах выборы проходили дистанционно — С 11 по 13 сентября в Курской и Ярославской областях можно было проголосовать онлайн. На 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и в 194-м Ярославском одномандатном округе проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы.

— Кормящие мамы выбирали дома — В Пензе можно было избирать уединенно — Примерно каждый пятый избиратель в Пензенской области планировал проголосовать на выборах, не выходя из дома. В первый день таких было почти 50 процентов от пришедших на избирательные участки.

— Голосовали в море — Участки открыли на кораблях и в обсерваториях — В Севастополе, городе федерального значения, прямые выборы губернатора проводили второй раз. Голосовали на 180 постоянных участках и семи временных. Дополнительные открылись в больницах, обсерваторах, на двух кораблях Черноморского флота, которые выполняли задания в Средиземном море.

— Решали оперативно — Сто блогеров следили за выборами — В Татарстане проходили четыре избирательные кампании. Выборы президента Республики Татарстан, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму и Госсовет региона.

— Правила защиты — Владимир Путин поручил оградить граждан от техногенных рисков — Как защитить граждан от рисков техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ. Нужны новые правила работы при осуществлении крупных нацпроектов развития, чтобы минимизировать эти риски, считает глава государства.

— Полное пособие — Михаил Мишустин направил дополнительные средства на поддержку безработных — Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35,3 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице.

— Прилетают с ракетами — Боевая авиация США все активнее действует у границ России — Авиация НАТО чуть ли не ежедневно появляется у воздушных границ России. Для ее перехвата в небо нередко поднимают дежурные истребители. Серьезных инцидентов это, правда, не вызывало. Но сам факт активизации таких рейдов у наших рубежей вызывает понятное беспокойство в Минобороны России.

— Прозрачное милосердие — Предложены штрафы за нелегальные ящики для пожертвований — Правительство России поддержало проект поправок в КоАП, вводящий штрафы за нарушение правил установки ящиков для пожертвований.

— Ваш клик услышат — Большинство госуслуг можно будет получить быстрее — МФЦ превратятся в smart-центры, в которых можно будет получить большинство федеральных и региональных услуг практически в одно касание. Цифровизация центров госуслуг станет одним из направлений новой концепции их развития, которую минэкономразвития планирует представить к концу 2020 года.

— Договоры перестроятся — Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена — Законопроект, усиливающий защиту прав дольщиков, предполагается к концу года внести в Госдуму. Поправки должны помочь тем, кто незадолго до банкротства застройщика заподозрил неладное и решил отказаться от покупки квартиры.

— Тарифы особо охраняют — Установлены правила формирования цен на билеты в нацпарки — Посетить особо охраняемые природные территории (ООПТ) бесплатно смогут жители того региона, где они находятся. Тем же, кто приехал издалека, придется покупать билет. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

— Ключевой свидетель — Главный фигурант в деле Фургала переведен под домашний арест — Важное событие произошло в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По решению Басманного суда Москвы смягчена мера пресечения фигуранту дела Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Теперь Мистрюков вышел из СИЗО и отправился домой.

— Защита на все случаи — Танкисты получают новую экипировку — в огне не горит, осколками не пробивается — На прошедшем 12 сентября праздновании Дня танкистов в 4-й Гвардейской Кантемировской дивизии было продемонстрировано немало интересных новинок. Среди них — та амуниция, в которую сейчас переоблачаются экипажи нашей бронетехники.

— Народ выбрал любимую марку — В России назван автомобиль года в 24 номинациях — Подведены итоги ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России". Выбирали лучшие автомобили в своих номинациях более 1,5 миллиона человек. Эту премию можно считать крупнейшим исследованием потребительского рынка в России. Поэтому лауреаты по праву могут гордиться народным признанием.

— Суд открыт — Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку — Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала в Высшую квалификационную коллегию судей России заявление о прекращении полномочий судьи, председателя с 23 октября 2020 года.

— Дубинки вместо бесед — 250 человек задержаны полицией во время протестов "желтых жилетов" в Париже — Сцены, которые происходили в районе площади Ваграм, что в нескольких сотнях метров от Триумфальной арки, напомнили парижанам бурные события, которые в течение многих месяцев регулярно превращали город на Сене в поле битвы между "желтыми жилетами" и полицией.

— Обедов не будет — В Италии стартует новый учебный год — В понедельник, после шестимесячного перерыва, большая часть итальянских школ вновь распахнет двери. Однако в 7 из 20 регионов учебные заведения откроются с недельной задержкой.

— Вне игры — Как коварный вирус вмешался в ход престижного футбольного турнира — Нет, не все так просто оказалось с этим коронавирусом. Взять, к примеру, Чехию. Страна, которая еще в начале лета одной из первых добилась видимых успехов в борьбе со вселенским злом и стала отменять жесткие карантинные меры, сегодня вновь стоит перед угрозой массовой пандемии.

— Унесло течением — В Италии расследуют гибель модели из России — Прокуратура города Кальяри начала расследование по делу о гибели российской модели Галины Федоровой, трагически утонувшей во время отдыха на итальянском острове Сардиния.

— Кому выгодно?— Москва подозревает "разыгрывание некой грязной игры" — Власти Германии не предоставили материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным ни техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни российской стороне. Постпред РФ при этой организации Александр Шульгин рассказал, что, хотя в Берлине заявляли о передаче материалов в ОЗХО, техсекретариат не получил "ни результатов анализов, ни каких-либо материалов, относящихся к этому делу".

— Своя прививка ближе к телу — Российская вакцина против COVID-19 поступила в регионы — Первые партии COVID-вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Sputnik V) уже поступили в регионы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Вал дай — Доля экотуризма в регионах должна вырасти в 15 раз — В ближайшие годы доля экотуризма в регионах должна вырасти с 2 до 30%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая перед финалистами конкурса проектов рекреационных зон Priroda.Life, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

— Ускоренная помощь — В российских поликлиниках вводится "бережливое производство" — Для удобства граждан в поликлиниках внедряются принципы бережливого производства, которые предполагают сокращение в четыре раза времени ожидания в очереди у регистратуры, в три раза — периода ожидания приема у кабинета врача, при этом в два раза увеличится время работы врача непосредственно с пациентом, а пройти диспансеризацию можно за один-два визита в поликлинику.

— Архиважно — Каким будет новый образ Мавзолея Ленина — На конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина на Красной площади поступило уже несколько десятков заявок. Об этом "РГ" рассказала директор по информационной политике и массовым коммуникациям Союза архитекторов России Софья Романова.

— Горел как факел — В Краснодаре крупный пожар в многоэтажном доме лишил жилья 64 семьи — Словно спичка вспыхнула в воскресенье ночью многоэтажка, расположенная в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Пожар тушили до утра, эвакуировали 300 жильцов, пострадало 90 квартир.

— Зверская охота — На Кубани убили "краснокнижных" зубров, но наказания никто не понес — Краснодарский край потрясла резонансная новость — кавказских зубров, занесенных в Красную книгу РФ, застрелили браконьеры. Группу "охотников" задержали практически на месте преступления, но расследование уголовного дела ведется в отношении "неустановленных лиц".

— Биткоины бьют током — Майнер криптовалюты украл 22 миллиона рублей — Житель Ингушетии, занимаясь майнингом криптовалют, похитил электроэнергию на 22 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено управлением Генеральной прокуратуры в ЮФО и СКФО.

— Трезвое село — В забайкальской Ульяновке запретили спиртное — В селе Ульяновка Шилкинского района официально запретили продажу алкоголя. Таким образом, здесь появилась первая в Забайкалье территория трезвости.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки — ЦБ поддержал новый механизм поведенческого надзора — В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.

— Снова без крова: что будет с жителями лагеря для мигрантов на Лесбосе — И почему их не хотят отпускать с острова — Миграционная тема, пик которой, казалось бы, давно прошел, снова всколыхнула Европу. На прошлой неделе на греческом острове Лесбос полностью сгорел лагерь "Мориа" — крупнейшее в Европе пристанище беженцев с населением 13 тыс. человек.

— Серая копия: банковские мошенники изобрели новый способ обмана — Для повышения доверия злоумышленники направляют клиенту фальшивый документ на бланке кредитной организации — Телефонные мошенники дополнили уже ставшую привычной схему обмана с использованием социальной инженерии. Теперь после звонка якобы от службы безопасности банка с сообщением о попытке кражи денег с карты клиенту направляется скан письма с номером "безопасного счета", на который следует перевести деньги.

— Риск в профиль: для попавших в черные списки банков предложили создать спецсервис — Он позволит проверить "антиотмывочную" историю и быстро узнать о заблокированных операциях — Кредитные организации обсуждают создание платформы для клиентов-"отказников", подозреваемых в нарушении "антиотмывочного" законодательства. Предполагается, что она будет действовать по аналогии с бюро кредитных историй.

— Локальная угроза: Европа больше не планирует закрываться — Всплески заражений будут купироваться на региональном уровне — Ограничение передвижений — не основа защиты, а крайняя мера, которая принимается, чтобы замедлить передачу вируса. Об этом "Известиям" заявили в ВОЗ, отметив, что государства Европы уже знают, как бороться с COVID-19 и контролировать ситуацию.

— Вздох без облегчения: кафе и магазины хотят отказаться от обеззараживания воздуха — Ретейлеры считают, что применение рециркуляторов в больших помещениях неэффективно — Торговля и общепит намерены отказаться от обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов в магазинах, торговых центрах и кафе. По мнению бизнеса, использование аппаратов, изначально предназначенных для больничных палат, в помещениях большой площади неэффективно.

— "Астма может быть защитным фактором при коронавирусе" — Академик РАН Александр Караулов — о разнице иммунитетов, течении болезни у аллергиков и рисках второй волны — Антитела могут не только защищать от коронавируса, но и помогать патогену проникать в клетки человека, рассказал в интервью "Известиям" заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

— Захотели в Дрозды: зачем белорусские активисты прорывались в поселок чиновников — В воскресенье силовики задержали около 400 человек в Минске — Протестующие в Минске в ходе воскресного марша решили окружить поселок Дрозды, где живет высшее руководство республики. Ранее адрес главы ЦИК республики Лидии Ермошиной опубликовал Telegram-канал NEXTA, призвавший митингующих прийти к ее дому.

— Маневры с энергией: на учениях "Кавказ-2020" испытают экогенераторы — Ветряки и солнечные электростанции сэкономят топливо и сделают позиции войск менее заметными — Участников стратегических учений "Кавказ-2020" обеспечат экологически чистой энергией, сообщили "Известиям" в Минобороны.

— От изжоги до рака: число людей с опасной патологией пищевода растет — Рефлюксная болезнь, симптомы которой есть у более чем 20% жителей мегаполисов, стала темой медицинской конференции — Во всем мире растет число пациентов с рефлюксной болезнью — хроническим заболеванием, при котором кислота, которая вырабатывается в желудке, забрасывается в пищевод.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Трехдневка сработала на явку — В России прошел единый день голосования сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц — В России 13 сентября завершился единый день голосования. По предварительным данным, второй тур не ожидается ни в одном из 18 регионов, где избирали губернаторов.

— Кровный интерес "Азбуки вкуса" — Крупная торговая сеть инвестировала в стартап, составляющий персонализированные диеты — "Азбука вкуса" стала миноритарным акционером разработчика Biolink.Tech, чья система на основе медицинских анализов дает пользователям рекомендации по питанию. До сих пор российские ретейлеры лишь сотрудничали со стартапами.

— Криптоактивы ждут обычных льгот — Крупный бизнес предложил ввести специальный налоговый режим для цифровых ценных бумаг — РСПП предложил ФНС и Минфину ввести специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. Предложения, схожие с налогообложением для ценных бумаг, должны стимулировать новый рынок, рассчитывают бизнесмены.

— Злоумышленники ловят банкиров на слове — ЦБ после утечки данных покупателей маркетплейса Joom выявил схему, когда мошенники использовали номера телефонов и последние цифры карт банковских клиентов для получения сведений об их счетах через голосовое меню одного из банков.

— Опорный оборонный банк не защитился от потерь — ПСБ во втором квартале показал существенные убытки — Промсвязьбанк занял второе место по размеру убытков в секторе за второй квартал после Альфа- Банка. В ПСБ потери называют разовым событием из-за пандемии коронавируса.

— Простота усугубляет риски воровства — Эксперты финансового университета зафиксировали рост афер на рынке недвижимости — Число преступлений в сфере недвижимости растет последние пять лет, в 2020 году тенденция продолжилась, указывают эксперты.

— Коронаскептицизм прибавил в весе — Почти половина россиян не намерены делать прививку от covid-19 — Число противников прививок от коронавируса за лето выросло на 8%, показывает исследование ВШЭ. Больше стало и тех, кто считает эпидемию выдумкой.