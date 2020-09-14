ТОКИО, 14 сен — Dow Jones. Члены правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии подавляющим большинством избрали своим новым лидером Ёсихидэ Сугу, генерального секретаря Кабинета министров Японии и советника премьер-министра Синдзо Абэ. Это назначение открывает ему путь для избрания на должность премьер-министра Японии в ходе назначенного на среду парламентского голосования.

Суга получил 377 голосов, тогда как его ближайшие соперники, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба, получили 89 и 68 голосов соответственно. В голосовании участвовали члены парламента от ЛДП, каждый из которых имел один голос, а также региональные представители, среди которых был распределен 141 голос.

Премьер-министр Абэ объявил о намерении уйти в отставку в августе и формально покинет свой пост в среду. После этого парламент изберет его преемника. Поскольку ЛДП имеет большинство в нижней палате, обладающей компетенцией по избранию премьер-министра, новый лидер ЛДП Суга почти наверняка победит в парламентском голосовании.

— Автор Peter Landers, peter.landers@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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