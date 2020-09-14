МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. АК "Алроса" в сентябре провела аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Бельгии и Израиле, где выручила 20,7 миллиона долларов, сообщает компания.

На аукционе в Бельгии компания реализовала 133 алмаза общей массой 2173 карата, стоимость реализации составила 7,4 миллиона долларов. Клиенты из Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ (всего 20 компаний) стали победителями по разным позициям аукциона.

Аукцион в Израиле завершился с выручкой в 13,3 миллиона долларов. Эту сумму "Алроса" получила за реализацию 100 алмазов общей массой 1860 карат. По итогам торгов был определен 31 победитель — компании из Израиля, ОАЭ и Бельгии.

"Результаты прошедших аукционов подтверждают наличие спроса на высококачественное алмазное сырье. Особенно хорошо это видно на примере израильского аукциона, где итоговая выручка значительно превысила стартовую цену", — прокомментировал итоги аукционов заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев.

"Алроса" в соответствии с российским законодательством реализует крупноразмерное сырье на международных аукционах. Ежегодно компания проводит порядка 30 таких аукционов на собственных площадках в Москве, Владивостоке, Антверпене, Рамат-Гане, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае. В Израиле торги проходят шесть раз в год.