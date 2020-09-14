МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Угроза заражения коронавирусом еще остается в России, а в осенний период начинаются еще и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому необходимо следовать предписаниям медицинских специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", — сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. "Прежде всего, носить маски в общественных масках, соблюдать социальную дистанцию", — пояснил он.