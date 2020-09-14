МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив надежду, что ситуация будет управляемой.

"И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать — соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", — заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам мэра, Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу.

"Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", — заявил Собянин.

Ситуация по выявляемости коронавируса в Москве улучшилась, сообщил мэр.

Он отметил, что очень важным показателем является выявляемость, потому что "количество тестов может меняться, а процент выявления является реперным показателем".

"В Москве процент выявляемости составляет где-то 1,5%. К примеру, в июле он составлял около 1,6-1,7%. То есть по сравнению с июльскими показателями ситуация по выявляемости в Москве стала лучше, чем была. Это очень важно", — сказал Собянин.