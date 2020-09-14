БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС при союзе в среду могут вновь оценить список третьих стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть границы, пока изменений не планируется, то есть Россия в него вновь не войдёт, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

Список рассматривается примерно каждые две недели. Последний раз постпреды обсуждали его 2 сентября и оставили без изменений.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать очередной оценки списка, источник сказал: "В среду".

Список рассматривает совет постоянных представителей стран союза при ЕС, очередное заседание которого пройдёт 16 сентября.

По словам источника, пока изменений в этот список вносить не планируется.

Последний раз он корректировался в августе и был опять сокращён — из него исключили Марокко.

Таким образом, в нем находятся: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.