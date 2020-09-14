МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Структуры "дочки" "Ростеха" – "РТ-Глобальные ресурсы", главы "Росинжиниринга" Дмитрия Новикова и экс-владелицы онлайн-кинотеатра Okko Екатерины Лапшиной получили право выкупить 16,7% Огоджинского угольного месторождения в Приамурье и порта "Вера" у "Востокугля", принадлежащего семье миллиардера Дмитрия Босова и его экс-партнера Александра Исаева, рассказал РИА Новости представитель "РТ-Глобальные ресурсы" (входит в Ростех).

Сугодино-Огоджинское угольное месторождение находится в Селемджинском районе Амурской области, в непосредственной близости к северной границе с Китаем. Балансовые запасы каменного угля на 2016 год составляли 82,7 миллиона тонн, прогнозные ресурсы — 662 миллиона тонн. Проектом через "Огоджинский энергетический холдинг" на паритетных началах владеют "Востокуголь" (через ООО "Разрез Восточный") и "дочка" Ростеха с Лапшиной.

Угольный морской терминал "Порт "Вера" расположен на территории Приморского края в районе мыса Открытый, проектная мощность — 20 миллионов тонн. Проект задумывался как основной канал сбыта угля с Огоджинского месторождения. Порт через управляющую компанию на 50% принадлежит "Востокуглю", еще 50% у "дочки" Ростеха, Новикова и Лапшиной. В августе 2020 года "Ростех" с партнерами через суд потребовали от "Востокугля" продать им 16,7% порта по опциону из-за смены контроля в "Востокугле" после выхода Исаева из проекта и смерти Босова.

Аналогичный иск планируется подать к компании "Разрез Восточный" в отношении доли 16,7% в Огоджинском месторождении, говорит представитель "РТ-Глобальные ресурсы". "Одобрение ФАС (для продажи долей — ред.) получено. Это одно из условий по договору между акционерами порта "Вера" и Огоджинского месторождения для реализации опциона, предусмотренного соглашением в случае смены контроля одной из сторон", — говорит собеседник агентства.

Вторым условием является факт смены контроля одной из компаний, участвующих в проектах, напоминает он. По заключению консалтинговой PwC, этот факт также свершился в результате фактического выхода из проектов Александра Исаева, доля которого была отчуждена в "Востокуголь", и Дмитрия Босова, погибшего в мае. Арбитраж 4 сентября удовлетворил иск Исаева о возврате ему 50% "Востокугля".

Сделки были заключены в 2018 году на условиях, что Исаев и Босов владеют долями и лично участвуют в проекте — их личное участие в силу их большого опыта и незаурядных деловых качеств было гарантией успешной реализации проектов, говорит представитель "Порт Вера Холдинг" (ПВХ, владеет половиной порта от лица Ростеха и партнеров). Арбитраж начнет рассматривать иск ПВХ о понуждении "Востокугля" к заключению договора купли-продажи 16,7% порта 16 октября.