КИЕВ, 14 сен /ПРАЙМ/. Проект государственного бюджета Украины на 2021 год внесен на рассмотрение Верховной рады, документ появился на официальном сайте парламента под номером 4000.

"Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год", — называется зарегистрированный законопроект.

Ранее в понедельник министр финансов Сергей Марченко представил проект государственного бюджета на 2021 год. Он отметил, что дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% ВВП в текущем году. По словам Марченко, доходы бюджета прогнозируются на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен (около 38,3 миллиарда долларов), расходы — 1 триллион 350 миллиардов гривен (около 48,3 миллиарда долларов). Дефицит госбюджета составит около 270 миллиардов гривен (около 9,7 миллиарда долларов).

Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году снизится до 29,1 гривны за доллар с 27 гривен за доллар в текущем году.

По словам министра, проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.