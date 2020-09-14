ВАШИНГТОН, 14 сен /ПРАЙМ/. Власти США вводят запрет на импорт ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенного на северо-западе КНР, где, предположительно, организованы специальные лагеря для перевоспитания местного мусульманского населения, говорится в сообщении министерства внутренней безопасности.

"Погранично-таможенная служба США выпустила постановление об удерживании продукции из КНР, это касается товаров, произведенных с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", — говорится в сообщении министерства.

Под запрет попали все товары, производимые в образовательном тренировочном центре №4 в уезде Лоп, а также продукция для волос, сделанная в индустриальном парке Синьцзяна и товары ряда других компаний.

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Президент США Дональд Трамп ранее в июне подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников. В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса.

КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.