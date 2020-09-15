МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Расходы бюджетов субъектов России на здравоохранение за январь-июль 2020 года увеличились на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 1,01 триллиона рублей на фоне распространения коронавируса, говорится в исследовании АКРА "Бюджеты на больничном", которое есть в распоряжении РИА Новости.

АКРА проанализировало отчетность об исполнении бюджетов субъектов РФ, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса на расходы российских регионов на здравоохранение. "Региональные бюджеты традиционно выступают одним из основных источников финансирования здравоохранения в России: порядка трети государственных расходов на медицину в стране финансируется через бюджеты регионов, в том числе за счет целевых трансфертов из федерального бюджета", — указали авторы исследования.

"Проведенный анализ показал, что совокупные расходы неконсолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение за январь-июль 2020 года увеличились на 88% (на 472 миллиарда рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — отметили в АКРА. Всего за семь месяцев российские регионы потратили на здравоохранение 1,01 триллиона рублей.

Доля расходов субъектов РФ на здравоохранение за семь месяцев 2020 года достигла 14% совокупных расходов, тогда как в 2017–2019 годах она составляла порядка 9–10%. Кроме того, ежемесячные расходы российских регионов на здравоохранение в апреле-июле 2020 года находились в диапазоне 14–18%, в то время как за аналогичный период 2019 года они не превышали 11% совокупных расходов.

СУБЪЕКТЫ И МЕРЫ

Рост расходов на здравоохранение в январе-июле 2020 года был зафиксирован у всех субъектов РФ, за исключением Крыма, расходы которого на здравоохранение за указанный период сократились на 6%. Более чем втрое расходы на здравоохранение выросли в Саратовской области (в 3,2 раза), в Севастополе (в 3,1 раза) и в Республике Дагестан (в 3 раза). В 16 субъектах РФ расходы на здравоохранение увеличились в два–три раза, в 65 регионах — менее чем вдвое, подсчитали экономисты.

В абсолютном выражении сильнее всего расходы на здравоохранение возросли в Москве (плюс 190 миллиардов рублей), Московской области (на 37 миллиардов рублей) и Санкт-Петербурге (на 19 миллиардов рублей), бюджеты которых традиционно являются самыми большими среди всех субъектов РФ.

Наибольший рост расходов произошел по почти незаметному ранее в структуре расходов подразделу "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" — в 26 раз (c 0,67 миллиарда рублей в январе-июле 2019 года до 17,5 миллиарда рублей за аналогичный период 2020 года). Этот подраздел классификации бюджетных расходов подразумевает расходы на дезинфекцию в местах общего пользования жилых домов и общественных пространств, а также расходы на организацию и функционирование обсерваторов и изоляторов.

Расходы региональных бюджетов на стационарную медицинскую помощь в январе-июле 2020 года увеличились в 1,8 раза, на амбулаторную помощь — в 1,4 раза, а на скорую медицинскую помощь — в 1,9 раза.

ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ

В АКРА отмечают, что расходы на выплаты персоналу в сфере здравоохранения выросли за исследуемый период лишь на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в 20 субъектах РФ зафиксировано снижение расходов на выплаты медицинскому персоналу.

"По мнению АКРА, часть расходов на выплаты медперсоналу могла быть классифицирована иным способом, вследствие чего указанная в бюджетной отчетности сумма расходов на эти выплаты может быть заниженной. Так, часть расходов… в частности стимулирующие выплаты медицинским работникам в связи с коронавирусной инфекцией, могла быть осуществлена в виде субсидий из бюджетов субъектов РФ автономным и бюджетным учреждениям, то есть больницам", — предполагают в агентстве.

"Данные субсидии могут быть направлены на выполнение широкого перечня целей, таких как выплаты медперсоналу, капитальные расходы и закупка расходных материалов и медицинских препаратов. Доля таких субсидий в структуре расходов субъектов РФ на здравоохранение традиционно высока (по итогам семи месяцев 2020 года составила 58%)", — отметили авторы исследования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Расходы федерального бюджета на здравоохранение за семь месяцев 2020 года увеличились более чем вдвое — с 371 до 811 миллиарда рублей — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Более половины расходов пришлось на трансферты (472 миллиарда рублей), из них трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования составили 247 миллиардов рублей (прирост в 3,1 раза). Оставшаяся часть трансфертов была направлена в региональные бюджеты, однако прирост трансфертов покрывает лишь 37% прироста расходов субъектов РФ на здравоохранение.

Данные трансферты включают средства на осуществление стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, на сумму 72 миллиарда рублей, с учетом чего расходы федерального правительства на выплаты персоналу увеличились в 2,5 раза.

"Мы предполагаем, что рост расходов на здравоохранение не был связан исключительно с мерами, направленными на борьбу с коронавирусом. В 2020 году можно было ожидать роста расходов субъектов РФ на данную статью в связи с реализацией национальных проектов и выделением трансфертов на эти цели из федерального бюджета.

По данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, на национальный проект "Здравоохранение" до 2024 года предполагалось направить из бюджетов всех уровней порядка 1,5 триллиона рублей, при этом пик расходов приходился на 2020 год (порядка 340 миллиарда рублей), напомнили в АКРА, отметив, что в январе 2020 года, еще до введения экстренных мер по борьбе с коронавирусом, расходы субъектов РФ на здравоохранение увеличились на 38% по сравнению с январем 2019 года.

"Маловероятно, что в последующие годы субъекты РФ смогут поддержать расходы на здравоохранение на уровне 2020 года, поэтому после завершения пандемии органам власти потребуется провести анализ осуществленных расходов и возможности использования в дальнейшем материально-технической базы, созданной для борьбы с коронавирусом", — заключили в АКРА.