ЛОНДОН, 15 сен /ПРАЙМ/, Мария Табак. Британские парламентарии в понедельник поздно вечером приняли во втором чтении возмутивший ЕС законопроект о внутреннем рынке.

В поддержку внесенного правительством законопроекта выступили 340 депутатов, против – 263.

Теперь документ должен пройти рассмотрение на комитетском уровне, после чего депутаты проведут финальное голосование. В случае принятия законопроект отправится в палату лордов и только после принятия пэрами будет передан на подпись королеве Елизавете Второй и станет законом.

Между тем, законопроект, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и — в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) — международному праву.

Задача законопроекта — обеспечить для Северной Ирландии беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В законопроекте прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле. Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако начиная с 2021 года к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.

Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого Джонсона, в частности его предшественнице на посту премьера Терезе Мэй: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.