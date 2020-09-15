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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— А батька бряцкает, да ест — 14 сентября президент России в Сочи встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и подтвердил, что Россия выделит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд.

— Думе есть о чем подумать — Сентябрьская региональная кампания стала последней репетицией перед выборами в Госдуму 2021 года. Исходя из ее предварительных итогов, парламентские партии подтвердили свои нынешние позиции, но за преодоление думского барьера могут побороться и некоторые новые партийные проекты.

— "Вопрос сырья не решишь сменой акционера" — Совладелец БСК Дмитрий Пяткин о возможной национализации компании.

— Алименты проходят мимо — Как выяснил "Ъ", вступившие в силу в июне поправки к законодательству, дающие исполнительный иммунитет в отношении социальных пособий в случае принудительного взыскания, работают с перебоями. Клиенты продолжают жаловаться, что банки списывают алименты в счет долгов. Участники рынка и правозащитники объясняют ситуацию техническими проблемами, связанными с маркировкой отправителем таких переводов.

— Бюджеты выросли на COVID — Расходы региональных бюджетов на систему здравоохранения выросли в этом году почти в два раза, но еще больше увеличились траты по этому разделу федерального центра. За семь месяцев 2020 года общий прирост таких трат составил примерно 700 млрд руб.

— Минэкономики отлаживает инвестконвейер — Со следующего года Минэкономики готовится к массовому запуску новых инвестпроектов: всего в ведомство поступило уже около 1,6 тыс заявок на заключение соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК).

— Новое отложенное старое — Инвестиции в экономику России растут все медленнее — если в 1999-2010 годах их среднегодовой прирост составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 году), то в 2011–2019 годах он снизился до 1,9% за год, став отрицательным в первом полугодии 2020 года в условиях ограничений ОПЕК+ и карантинов.

— Коронавирус вирусует не хуже прежнего — Число новых случаев заражения коронавирусом возвращается к рекордным показателям — об этом свидетельствуют данные, регулярно публикуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Австрии и Чехии уже объявили о начале второй волны.

— Семьсот миллионов смыли в канализацию — Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР завершило расследование уголовного дела в отношении сотрудников ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" Николая Лубенцова и Алексея Губина. Оба обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в принятии строительных работ в аэропорту Внуково, которые, по версии следствия, на самом деле выполнены не были.

— Конституционный суд просят остановить депортацию в СССР — Фонд "Русь сидящая" попросил Верховной суд Карелии обратиться в Конституционный суд (КС) для оценки практики лишения гражданства РФ из-за совершенных человеком преступлений. Поводом стало громкое дело Алексея Новикова, который до 2005 года жил с советским паспортом, а этой весной был лишен российского гражданства.

— Повинным можешь ты не быть, но гражданином быть обязан — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) фактически положил под сукно две явки с повинной, сделанных бывшим руководителем главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаилом Барышевым, в которых он сообщил о фактах предполагаемой коррупции со стороны руководителей военных следственных органов СКР.

— Из генсеков в премьеры — Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии избрала своего нового лидера, который займет кресло уходящего премьера Синдзо Абэ. Главой правительства станет его нынешний генсек Ёсихидэ Суга, получивший втрое больше голосов, чем два его конкурента. Победу господину Суге обеспечил огромный кредит доверия Синдзо Абэ, курсу которого поклялся следовать его преемник.

— Процесс пошел, и власть ушла — В то время как переговорный процесс между сторонами конфликта в Ливии сдвинулся с мертвой точки, местные власти столкнулись с активизацией протестного настроения среди населения. Приоритетом для простых ливийцев стало решение социально-экономических проблем, таких как рост цен и отключения электричества, а не абстрактная перспектива политического урегулирования.

— Донбасс по мелочам не обменивается — Украинские власти заявили о готовящемся обмене заключенными с самопровозглашенными республиками Донбасса. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в списках с каждой стороны значатся около ста человек. При этом в Донецке эти заявления назвали не иначе как "сотрясанием воздуха" и дали понять: перспектива новых обменов зависит от того, будут ли внесены поправки в украинский закон о местных выборах.

— "Аэрофлот" разлетелся по Европе — Россия отменяет вывозные рейсы по европейским направлениям, а также из США в Москву. Теперь вместо них в открытой продаже доступны билеты на регулярные рейсы "Аэрофлота". Это как минимум рейсы в Москву из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан РФ, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на период до середины октября.

— AliExpress стал дороже покупателям — Средний чек покупок россиян на AliExpress за январь—август почти удвоился, составив 1,5 тыс руб, свидетельствуют данные самой площадки и сервиса "Тинькофф Оплата". В компании объясняют это режимом самоизоляции и ростом продаж более дорогих товаров от российских продавцов. Рост среднего чека в связи с переносом в онлайн "рутинных покупок" наблюдают и отечественные ритейлеры.

— Фонду защиты дольщиков добавят средств — Федеральный фонд защиты прав дольщиков может получить от госкомпании "Дом.РФ" дополнительные 1,6 млрд руб. В фонде обещают направить средства на восстановление прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Но юристы отмечают, что, исходя из текущих формулировок, деньги могут быть использованы и для других целей, в том числе на зарплату сотрудникам.

— Лизинг далеко не улетит — Лизинговый рынок по итогам года ожидает первое за пятилетку падение. По оценке "Эксперт РА", он может сократиться на 10-20%. Наибольшие потери из-за экономической конъюнктуры и ограничительных мер покажут железнодорожный и авиасегменты. Зато автомобильный сегмент благодаря восстановлению спроса может вырасти.

— Боксер берется за лом — Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК. Одним из клиентов группы является "УГМК-Сталь" в Тюмени. По словам господина Кремлева, компания оказывала спонсорскую поддержку федерации, а сейчас у них есть ряд идей о новых проектах в сфере оборота лома.

— Нерезиденты сокращают сроки — Международные инвесторы сокращают свое влияние на рынке ОФЗ. За прошлую неделю их доля достигла 27,6%, обновив минимум весны 2018 года, когда США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и компаний. Новому падению способствует низкая активность нерезидентов на аукционах Минфина по размещению рекордных объемов ОФЗ.

— "Технопромэкспорт" расплатится за опоздание — "Технопромэкспорт" (ТПЭ), подконтрольный "Ростеху", все-таки может быть оштрафован за задержку с поставкой мощности одного из энергоблоков Балаклавской ТЭС в Крыму. Речь идет о периоде с октября 2018 года по январь 2019 года. Регуляторы уже пытались начислить штраф, но дали компании время на попытку доказать в судах, что вина лежит на местном "Крымэнерго".

— Фермерам доливают молоко — Переход ключевых в России поставщиков сырого молока, таких как "Эконива" и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, на свою переработку откроет новые возможности для фермеров. Как считают в Россельхозбанке, в результате небольшие хозяйства смогут увеличить долю рынка с 9% до 12%. Крупные компании существенного изменения в закупках сырья в ближайшие годы не ждут.

— "Росатом" завис в суперкомпьютерах — Планы "Росатома" закрепиться на рынке систем суперкомпьютерного моделирования для госорганов и госкомпаний столкнулись с противодействием. Минпромторг посчитал сырым предложение госкорпорации назначить свою "дочку" единственным поставщиком таких систем и предложил ввести переходный период для их внедрения.

— Туристов тянет в глубинку — Действовавшие летом ограничения на международные туристические поездки заставили путешественников стремиться разнообразить свой досуг в России. На этом фоне их интерес к поездкам в Петрозаводск вырос в 3,5 раза, а в Иркутск — вдвое. Туристические выезды в Москву, напротив, стали реже. Однако повторить успех в следующем году регионам вряд ли удастся.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минэкономразвития улучшило прогнозы по спаду экономики — Минэкономразвития внесло в правительство обновленный прогноз социально-экономического развития, в котором значительно улучшило ряд показателей. Если в мае ведомство оценивало спад ВВП по итогам года на уровне 5%, то теперь считает, что падение замедлится до 3,9%. А в последующие три года экономику России ждет рост выше 3%.

— Партия власти сохранила губернаторов — Нынешние выборы отличались тем, что на переизбрание пошло сразу девять губернаторов из 18. Для сравнения: в прошлом году переизбирали всего лишь троих из 16. На прошедших выборах кандидаты в губернаторы от власти победили своих конкурентов со значительным перевесом. Меньше всего из губернаторов получил Алексей Островский, член ЛДПР, который с 2012 г. возглавляет Смоленскую область, – 57%. В 2015 г он набрал на выборах 65%.

— Три из четырех новых партий получили места в законодательных собраниях — Лучший результат среди новых политических организаций показала партия "Новые люди". Ее основатель Алексей Нечаев на пресс-конференции в Москве 14 сентября сообщил, что партия прошла во все региональные заксобрания, в которых были выставлены ее кандидаты: в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях.

— Россия окажет Белоруссии критически важную финансовую помощь — Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал 14 сентября в Сочи и провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Это первая заграничная поездка Лукашенко после его победы на выборах 9 августа, вызвавших массовые протесты. В начале встречи российский лидер еще раз подчеркнул, что позиция Москвы относительно белорусского кризиса не изменилась.

— Минтруд не выполнил норматив по рождаемости — Счетная палата проверила, как в 2019 г исполнял бюджет Минтруд, и нашла у министерства 45 нарушений на сумму 836,4 млн руб. Чаще всего нарушения были связаны с предоставлением и использованием субсидий – в ряде случаев министерство без объяснения причин увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций.

— Регионы использовали потенциал поддержки бизнеса по максимуму — Всего 839 налоговых и неналоговых мер поддержки применили регионы для помощи предпринимателям в этом году, подсчитали в Центре налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. "Все 85 регионов РФ ввели экономические меры поддержки бизнеса на своей территории: 84 региона ввели неналоговые меры поддержки (снижение арендных ставок, субсидии и др.), 80 – еще и налоговые меры поддержки (снижение ставок, отсрочки и др.)", – говорится в обзоре.

— Как молодой маркетплейс Pinduoduo играет против Alibaba — Основатель быстро набравшего популярность китайского онлайн-ритейлера Pinduoduo Колин Хуан мало известен в России, в отличие от своего конкурента Джека Ма. Но 21 июня рейтинг миллиардеров Forbes в режиме реального времени показал, что Хуан обогнал Джека Ма и с состоянием $45,4 млрд стал вторым по богатству человеком в Китае после Пони Ма, главы Tencent.

— "Эфко" вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса — "Эфко" начинает проект по производству растительного мяса: инвестиции в него составят около 4 млрд руб, рассказал "Ведомостям" исполнительный директор группы Сергей Иванов. По его словам, на первом этапе компания планирует выпускать котлеты, но позже к ним добавятся фарш, наггетсы, шницель и другие полуфабрикаты.

— Для российских аграриев создали рекрутинговый сервис — Новый HR-сервис на портале Svoefermerstvo.ru агрегирует резюме и вакансии агропромышленной отрасли, следует из материалов Россельхозбанка (РСХБ), с которыми ознакомились "Ведомости". Его услуги бесплатны как для работодателей, так и для соискателей, отмечено в них.

— Инвестсчетам нового типа обещают двойные налоговые льготы — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсудила с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной идею создания индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), сообщил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Для них будет предусмотрено более продолжительное ограничение на снятие средств со счета – более трех лет.

— Презентация новинок Apple впервые почти за 10 лет пройдет без нового iPhone — Презентации Apple всегда заканчивались "еще одной штукой" – знаменитой фразой Стива Джобса, после которой он представлял что-то новое и прорывное. Но презентация 15 сентября пройдет скорее в формате "без еще одной штуки": компания объявила о переносе релиза новинки iPhone 12 на октябрь из-за задержки в цепи поставок на фоне пандемии.

— Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки — Центробанк одобрил предложение Национальной финансовой ассоциации (НФА) об изменении порядка работы с претензиями граждан к деятельности банков. Теперь при поступлении в ЦБ жалобы на какой-либо банк регулятор не станет ее проверять, как это происходило раньше, а направит претензию непосредственно в банк.

— UC Rusal определилась с датой переезда в Россию — UC Rusal – один из крупнейших мировых производителей алюминия – 25 сентября завершит процесс перерегистрации с британского острова Джерси на российский Калининград, сообщила компания 14 сентября на раскрытии Фондовой биржи Гонконга. Компания уточнила, что Центральный банк РФ уже одобрил регистрацию выпуска российских акций компании, а ФНС зарегистрирует UC Rusal как международную компанию.

— Производство Volvo XC90 в США отложено на год — Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу американского подразделения Volvo Cars Андерса Густафссона, запланированное на 2021 г начало производства флагманского внедорожника XC90 на заводе в Чарлстоне, штат Южная Каролина, будет перенесено на 2022 г с выходом на полную мощность в 2023 г. Причины задержки компания не называет.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Все — в один тур — В 83 регионах России завершились более девяти тысяч избирательных кампаний. Во всех 18 регионах, где избирали губернаторов, убедительную победу уже в первом туре одержали действующие руководители. В ЦИК рассказали о результатах Единого дня голосования.

— Кредит доверия — В Сочи прошли переговоры президентов России и Беларуси — в формате "с глазу на глаз". Владимир Путин объявил, что Минск получит кредит 1,5 млрд долларов. Александр Лукашенко заметил, что события в республике показали: надо теснее держаться со "старшим братом".

— Переработка подходов — Экологический аудит поможет избежать чрезвычайных ситуаций с накопленным экологическим ущербом, а от свалок в России можно избавиться уже в ближайшие годы. Об этом в интервью "РГ" рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Звонок на перемены — "РГ" провела федеральную "горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах. Представители Минпросвещения и Роспотребнадзора ответили на самые острые вопросы родителей и учителей: о третьей смене, о бесплатных обедах и о многом другом.

— Самокат с фарами — Ездить на самокатах, скейтах, роликовых коньках и прочих гироскутерах разрешат только на трезвую голову. Для автобусов введут новый знак "Въезд запрещен". Все это прописано в новых поправках в ПДД, которые разработал Минтранс.

— Справкам добавят пластичности — Пенсионеры сами выберут для себя удобную форму пенсионного свидетельства. С 1 января 2021 года оно может быть пластиковым, бумажным или электронным. Соответствующие изменения предложил Минтруд.

— Лечебная тревога — "Мы разочарованы транспарентностью формирования независимой комиссии ВОЗ и хотели бы попросить, чтобы Российская Федерация активно была подключена к процессу обсуждения мер по борьбе с пандемией", — заявил в своем выступлении в рамках Семидесятой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ глава российского минздрава Михаил Мурашко.

— Тест для удаленки — В России стартовали Всероссийские проверочные работы. В ближайший месяц ВПР по разным предметам напишут более шести миллионов ребят. На сегодняшний день это самая массовая оценочная процедура в стране. Цель таких работ — диагностика знаний учеников 5-9 классов.

— Отработка обороны — В Минобороны России подтвердили, что запланированные на вторую половину сентября стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" будут носить сугубо оборонительный характер. В ведомстве особо подчеркнули, что они не направлены против какой-либо страны.

— Угрозы осени — Премьер-министр Михаил Мишустин собрал президиум Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Его участники подтвердили в целом стабильную ситуацию, но осенний эпидемиологический сезон требует от граждан дополнительной мобилизации.

— Кадры видятся на расстоянии — Минэкономразвития назвало самые востребованные IT-профессии на "удаленке". Больше всего вакансий приходится на программистов, еще 20% — на дистанционных аналитиков. Кроме того, специалисты назвали наиболее популярные языки программирования.

— Обездоленные и безутечные — Компания ByteDance, которая владеет TikTok, отказалась продавать американский сегмент соцсети компании Microsoft. Как сообщает Reuters, в качестве покупателя китайская корпорация выбрала Oracle.

— Против лишнего веса — Ространснадзор за восемь месяцев этого года наложил более 15 тысяч штрафов на общую сумму в 739 млн рублей за превышение веса грузовыми автомобилями во внутрироссийских перевозках, рассказали "Российской газете" в ведомстве.

— Дома войдут в правовое поле — Фермерам могут разрешить строить жилые дома для своих семей на землях сельхозназначения. Они должны иметь возможность жить рядом с участком, а не ездить на него каждый день, как на работу.

— Плюс к окладу — Ведомство Александра Бастрыкина предложило учредить для следователей и прокурорских работников новые почетные звания. Следственный комитет предлагает присваивать звания "Заслуженный сотрудник следственных органов РФ" и "Заслуженный работник прокуратуры РФ". Это предложение содержалось в законопроекте, который можно посмотреть на портале правовых актов.

— Крылатый удар — Через четыре года планируется создать ракету "БраМос", которая сможет поражать самолеты дальнего радиолокационного наблюдения на расстоянии в несколько сот километров.

— Мэр ответит за разлив — Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-мэра Норильска Рината Ахметчина, которого обвиняют в халатности из-за утечки дизтоплива.

— Крыша в зоне риска — Число афер с квартирами выросло за период пандемии, выяснили эксперты. В этом году за полгода зафиксировано 4,1 тысячи преступлений, связанных с операцией с недвижимостью.

— В море идут девушки — Эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере признан успешным, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев. Морячки прошли курсы общевойсковой подготовки, освоили специальности командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.

— Сначала деньги, потом — работа — МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию. По данным ведомства, для оплаты налога иностранцу нужно будет оформить электронный патент.

— Сын фермера станет премьером — Пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии вместо Синдзо Абэ занял Ёсихидэ Суга. На должность премьера его официально утвердят 16 сентября. "Я создам кабинет, который будет работать для народа", — заявил Суга после оглашения результатов голосования.

— На случай потопа — Группа экспертов из Италии, Франции и Швейцарии занимается разработкой виртуальной копии "города на воде", отметившего накануне 1600-летие со дня основания. Специалисты убеждены, что подобная реплика может оказаться весьма полезной для сохранения культурного и исторического наследия Венеции в случае ее затопления.

— Без права на прощение — Британские власти планируют наказывать пожизненным заключением водителей, чье поведение на дороге стало причиной смертельных ДТП. Согласно новой судебной реформе, которую парламент рассмотрит в начале следующего года, под эту категорию попадут автомобилисты, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, а также любители устраивать гонки на дорогах и отвлекаться во время движения на телефонные звонки.

— С карантином в Новый год — Израиль станет первой в мире страной, где будет введен второй с начала эпидемии коронавируса режим самоизоляции. Жесткие ограничительные меры, которые будут действовать, как минимум, в течение трех недель, привели к правительственному кризису.

— Указом по ценам — Дональд Трамп в погоне за голосами избирателей подписал исполнительный президентский указ о снижении цен на лекарства в США. "Недопустимо, чтобы американцы платили больше за те же самые лекарства, которые производятся в тех же местах", — говорится в указе.

— Пьян по протоколу — Грубые нарушения правил проверки водителей на алкоголь могут привести к ложным обвинениям. В результате автолюбитель лишается прав и честного имени. Невинно пострадавшим приходится доказывать свою правоту уже в высших судебных инстанциях.

— Связь без брака — Интересное и нестандартное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор касался прав на имущество сожителя женщины, которая не состояла с ним в официальном браке. Как известно, по общему правилу сожительство не дает стороннику подобного рода отношений практически никаких материальных или имущественных прав.

— Синдром доктора Шпака — Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал суды пересчитывать стоимость украденного и не верить на слово жертвам квартирных краж. Для достоверного вывода о размерах ущерба требуются не только показания потерпевшего, но и доказательства из независимых источников.

— Напомнили о прошлом — Суд в Вологодской области восстановил местной жительнице трудовой стаж военного времени, когда она подростком трудилась на колхозных полях.

— Дальний родственник — Профессия культработника перестала быть востребованной на селе. Меж тем без культуры рекордные урожаи пшеницы и гречихи — ничто, уверен директор Государственного музея истории, литературы и искусства Алтая Игорь Коротков.

— Они из будущего — Уметь отстаивать свою точку зрения, отвечать на каверзные вопросы и работать в команде — компетенции, которыми должны обладать современные педагоги. Так считают организаторы Всероссийского профессионального конкурса "Учитель будущего" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

— Папа сможет — Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести наряду с материнским отцовский капитал, который будет выплачиваться при рождении третьего и последующих детей в семье. Об этом он заявил в рамках Демографического форума.

— Какое пособие? Уволена… — Новосибирский областной суд защитил права Марии Немовленко, которая ушла в декрет, а потом ее незаконно уволили. Работодатель — московская компания — утверждал, что заключил с Марией срочный трудовой договор: работа, на которую наняли девушку, якобы была сделана, поэтому и договор пришлось расторгнуть.

— Острый уголь — В понедельник 37-летний проходчик шахты "Чертинская-Коксовая" в Беловском районе Кузбасса погиб при обрушении кровли в осевом штреке. Его коллега — 53-летний машинист горных выемочных машин — остался под завалом.

— По старым следам — Следственное управление СК РФ по Иркутской области объявило о поимке гражданина, подозреваемого в убийстве, которое произошло почти три десятка лет назад. Такие дела в ведомстве называют "преступления прошлых лет". Следователи по всей стране тщательно изучают уголовные дела из архивов, возобновляют производство по ним, проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

— Держи красное сухим — Российские виноделы научились производить высококлассное вино и легко могут заместить почти весь импорт. За последние 10 лет производство винограда в России выросло в 2,2 раза. В прошлом году в стране было выпущено около 46 млн дал тихого и игристого вин (плюс около 7% к показателям 2018 года).

— Бочка набрала навес — Запасы сырой нефти в США впервые за последние полтора месяца не снизились, а выросли, в то время как нефтетрейдеры вновь проявили интерес к плавучим нефтехранилищам. Это говорит о формировании нового "навеса" предложения на нефтяном рынке, что может нарушить и так слабый баланс, отпустив цены в свободное падение.

— Хлебное место — В Ростовской области началась массовая уборка поздних зерновых и масличных культур. На поля вышли сотни комбайнов. Кукуруза, сорго, рис, просо и гречиха убраны с 60 тысяч гектаров, это почти четверть всей посевной площади, а масличных убрано уже около половины (с 370 тысяч гектаров намолочено более 550 тысяч тонн).

— Телу — время — За четыре месяца пандемии фитнес потерял около 50 млрд рублей при общей годовой выручке в почти 170 млрд. Восстанавливается отрасль как после тяжелой травмы — медленно и неравномерно. Посещаемость спортивных залов растет, но в основном уже владельцами клубных карт, потенциальные их покупатели в фитнес-клубы не спешат.

— Масло в огне — Минсельхоз США в сентябрьском прогнозе снизил оценку урожая российского подсолнечника с 14 до 13,5 млн тонн. Сказалась засуха на юге России. Оценка российского минсельхоза — 13 млн тонн. И этого будет более чем достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, заверяют в ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Проходной балл по ЕДГ: партии оценили свои шансы перед выборами в Госдуму — Единый день голосования (ЕДГ) прошел успешно для действующих властей в абсолютном большинстве российских регионов. Все кандидаты в губернаторы от "Единой России", а также поддержанные ею политики смогли выиграть выборы в первом туре.

— Налетай, подешевело: как арендовать историческое здание за рубль в год — В разных регионах России нуждаются в реставрации исторические здания. Власти на местах пробуют новый способ привлечь инвесторов — выставляют постройки на аукцион по программе сдачи в аренду за 1 рубль в год. Взамен арендатор должен за свой счет привести памятник архитектуры в порядок.

— Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа — В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили "Известия". Почасовой МРОТ уже утвержден во многих европейских странах, но необходимость нового показателя для России пока неясна.

— Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт — Правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Это следует из материалов к нацпроекту МСП, которые есть в распоряжении "Известий". Вместо этого предпринимателям — на тех же условиях — предложат принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей Банка России.

— С командой на взлет: власти признали дефицит вертолетов в стране — Дефицит вертолетной техники в регионах до 2024 года рискует достичь 248 машин, рассказали "Известиям" в Минтрансе. И хотя цифра может показаться не очень внушительной, из-за нехватки вертолетов в регионах на кону оказываются человеческие жизни. Отсутствие техники не позволяет в полном объеме выполнять поисково-спасательные, санавиационные и транспортные задачи. Согласно поручению Михаила Мишустина, к 15 сентября ведомства должны представить в правительство данные о необходимом количестве машин.

— По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok — Корпорация Oracle — второй после Microsoft крупнейший производитель ПО — согласилась купить американский сегмент TikTok и планирует создать штаб-квартиру в США с 20 тыс. рабочих мест. Однако сделка потребует одобрения американской и китайской сторон.

— С верой в евро: белорусские банки резко подняли ставки по вкладам в валюте — Белорусские банки в период политического кризиса в республике заметно улучшили условия по вкладам в иностранных валютах — долларах, евро и российских рублях. Местные "дочки" кредитных организаций РФ предлагают гораздо большую доходность, чем материнские банки, свидетельствуют данные их официальных сайтов.

— Премьер ушел, да здравствует премьер: что известно о Есихидэ Суге — Спустя семь лет и восемь месяцев в истории самого долгого японского правительства поставлена официальная точка. 14 сентября вместо ушедшего из-за проблем со здоровьем Синдзо Абэ новым лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии был избран генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

— Удаленные заботы: как пройдет 75-я сессия Генассамблеи ООН — Участие президента РФ Владимира Путина в нынешней сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН особенно востребовано. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации (СФ) в преддверии старта глобального форума. В последний раз российский лидер обращался к членам ГА пять лет назад.

— Уголь падения: украинские шахтеры забастовали под землей — Украинские шахтеры из города Кривой Рог бастуют под землей. Горняки две недели сидят в шахтах и требуют повысить зарплаты, улучшить условия труда. Представители предприятий на компромисс не идут. От отчаяния рабочие обратились с просьбой о помощи к Европарламенту. "Известия" разбирались в ситуации.

— Дипломатическая цель: Иран заподозрили в планах покушения на посла США — Власти Ирана не оставили попыток отомстить Америке за гибель генерала Касема Сулеймани, убитого в результате спецоперации в январе этого года. Целью ответного удара может стать посол США в ЮАР, сообщают американские СМИ со ссылкой на данные разведки.

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РБК daily

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