МЕХИКО, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство и Центральный банк Боливии подписали пересмотренную финансовую программу на 2020 год, которая предусматривает в базовом сценарии падение экономики страны на 6,2% по итогам года и инфляцию на уровне 1,7%.

"Пересмотренная финансовая программа на 2020 год предусматривает падение ВВП на 6,2% (в диапазоне снижения от 5,1% до 7,9%), а также инфляцию по итогам года на уровне 1,7% (от 0,9% до 2,3%)", — говорится в документе, опубликованном на сайте центробанка Боливии.

Согласно обновленным целям программы, дефицит госбюджета в 2020 году увеличится более чем наполовину — с 20,4 до 32,121 миллиардов боливиано ($4,65 млрд), что составляет 12,1% от ВВП.

Финансовая программа, подписанная в феврале, до начала пандемии нового коронавируса, предусматривала рост экономики на 3,5% и максимальную годовую инфляцию в размере 3,4%.

Новые финансовые показатели представляют собой первое снижение экономики страны после 20 лет устойчивого роста. Изменение прогноза объясняется в документе падением доходов и ростом расходов, вызванными пандемией COVID-19.