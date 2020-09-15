ПЕКИН, 15 сентября (Dow Jones). Восстановление экономики Китая ускорилось в прошлом месяце. Основные индикаторы росли более быстрыми темпами на фоне принимаемых Пекином мер, направленных на стимулирование экономического роста в условиях пандемии коронавируса.

Розничные продажи, основной индикатор потребления, вернулись к росту впервые в 2020 году, повысившись в августе на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 1,1% в июле. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального бюро статистики страны. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что рост розничных продаж в августе составит 0,1%.

Промышленное производство в Китае в августе выросло на 5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 48% в июле. Экономисты ожидали роста промпроизводства на 5,2%.

Вложения в основной капитал в городских районах Китая в январе-августе года упали на 0,3% после падения на 1,6% в первые семь месяцев года. Экономисты ожидали падения на 0,3%.

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